Najwcześniej w środę znane będą wyniki badań próbek wody pobranych w Zatoce Puckiej - ustalił w sanepidzie nasz reporter Kuba Kaługa. W niedzielę w wyniku rozszczelnienia rurociągu ścieki z oczyszczalni w Swarzewie zostały zrzucone do Bałtyku. Kąpielisko w Pucku zostało zamknięte.

Nie ma informacji o tym, by zakaz kąpieli był wprowadzony także na sąsiednich kąpieliskach. Urzędnicy odsyłają po aktualne dane do serwisu kąpieliskowego www. https://sk.gis.gov.pl/. Ale tam próżno szukać informacji, nie ma też komunikatu o zamknięciu kąpieliska w Pucku.

Spółka Wodno-Ściekowa "Swarzewo" poinformowała, że w niedzielę doszło do rozszczelnienia rurociągu tłocznego z pompowni Puck do Oczyszczalni w Swarzewie. W komunikacie wskazano, że zaszła konieczność zrzutu ścieków do Zatoki Puckiej.

Na kąpielisku w Pucku, które znajduje się po wschodniej stronie części falochronu portu jachtowego na Zatoce Puckiej, po zrzucie ścieków ratownicy wywiesili czerwoną flagę, która oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Po kilku godzinach Miasto Puck w mediach społecznościowych poinformowało, że udało się naprawić rozszczelnienie rurociągu. Nie wiadomo, ile metrów sześciennych ścieków zostało zrzuconych do morza.