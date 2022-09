Ruszyły szczepienia przeciw grypie na Pomorzu. Zaszczepić się można m.in. w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej oraz aptekach. Dla osób powyżej 75. roku życia i kobiet w ciąży szczepienia są bezpłatne.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Placówki medyczne od wczoraj przyjmują chętnych na przyjęcie szczepionki przeciw grypie. Do akcji szczepień na Pomorzu zgłosiło się do tej pory 71 placówek medycznych i 40 aptek. Co ważne, dzieci mogą być szczepione wyłącznie w placówkach medycznych.

Do częściowej refundacji szczepionki mają prawo: dzieci od 2 do 5 lat i osoby od 18 do 64 roku życia w sytuacji, gdy są narażone na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych, a także seniorzy powyżej 65 roku życia oraz dzieci i młodzież. Z kolei kobietom w ciąży i osobom powyżej 75 roku życia przysługuje pełna refundacja szczepionki.

Decyzję o wysokości opłaty za szczepienie podejmuje osoba wystawiająca receptę, która jest obowiązkowa przy przystępowaniu do szczepienia.

Dla pozostałych grup osób szczepionka przeciw grypie jest w pełni płatna. Pacjent pokrywa koszt preparatu, natomiast NFZ płaci za szczepienie. Za każde podanie szczepionki przeciwko grypie NFZ zapłaci placówkom medycznym i aptekom 21,83 zł - mówi Mariusz Szymański, rzecznik prasowy Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Cena detaliczna szczepionki dla pacjentów bez refundacji wynosi od 51,56 zł do 94,23 zł, w zależności od podawanego preparatu.

Oddziały Wojewódzkie NFZ do końca września przyjmują zgłoszenia chętnych placówek medycznych i aptek, które chcą dołączyć do akcji szczepień.

autor: Stanisław Pawłowski