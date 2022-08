Nowe oświetlenie, ławki, odwodnienie i przebudowane sieci podziemne - tak zmienić ma się ulica Ogarna po remoncie. Właśnie rozpoczęły się zapowiadane prace, które potrwają ponad osiem miesięcy. Harmonogram ustalano z organizatorami trwającego Jarmarku.

/ gdansk.pl / Materiały prasowe

Ogarna to ulica równoległa do ulicy Długiej i Długiego Targu. Znajduje się w samym środku historycznego centrum miasta. Tam trwa teraz Jarmark św. Dominika, co wiąże się z mocno wzmożonym ruchem w tej części Gdańska.

Na etapie opiniowania i zatwierdzania obu projektów tymczasowej organizacji ruchu, były informowane wszystkie zainteresowane strony - zarówno Jarmark, jak i wykonawca przebudowy ulicy Ogarnej. Termin rozpoczęcia robót został zaplanowany w oparciu o ustalenia z organizatorem Jarmarku św. Dominika i związany był m.in. koniecznością organizacji Biegu św. Dominika – mówi RMF FM Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Pierwsza część remontu obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej i sieci podziemnej na odcinku od Krowiej Bramy do ul. Mieszczańskiej. Jest on na stałe objęty strefą ograniczonej dostępności. Oznacza to, że wjazd na tę ulicę możliwy jest jedynie dla posiadaczy identyfikatorów.

Na czas remontu droga ta zostanie zamknięta dla ruchu samochodów.

Ulica Kotwiczników będzie drogą bez przejazdu. Tymczasowy dojazd do obiektów gastronomicznych i hotelarskich znajdujących się na ul. Powroźniczej zostanie wyznaczony przez drogę wewnętrzną pomiędzy ul. Mieszczańską, a ul. Powroźniczą. W związku z powyższym nie będzie możliwości parkowania na ul. Powroźniczej. Taka organizacja ruchu utrzyma się przez około miesiąc – mówi Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Dojazd na ulicę Ogarną będzie możliwy od ulicy Słodowników.

Ulica Ogarna zostanie przebudowana od Krowej Bramy do ul. Garbary. Układ po modernizacji, jak zapowiada Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, będzie miał nawiązywać do historycznego przebiegu tej drogi.

W tym miejscu pojawić się ma też nowe oświetlenie i ławki.Prace mają kosztować niecałe 15,5 mln złotych, a ich koniec zaplanowany jest na II kwartał przyszłego roku.

Autor: Stanisław Pawłowski