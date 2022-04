Rozpoczęły się prace przygotowawcze przed remontem na autostradzie A1. Ruch w kierunku Gdańska odbywa się jednym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km/h. Roboty zaplanowano do 30 czerwca 2022 r.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa pomorskiego odcinka A1 Anna Kordecka, po 15 latach eksploatacji nawierzchnia autostrady wymaga remontu, podobnie jak elementy infrastruktury.

Na A1 rozpoczęły się już prace przygotowawcze. Zaplanowano je na kilka etapów, podzielonych na kilkukilometrowe odcinki.

Prace wstępne potrwają do 29 kwietnia. Obejmują dwukilometrowy odcinek - od 7 km do 5 km w kierunku Gdańska. MOP Kleszczewko w kierunku Gdańska jest zamknięty, a kierowcy jadący w tym kierunku muszą poruszać się jednym pasem. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Rozpoczęcie właściwych prac remontowych zaplanowano na 7 maja br.