Trwa transportowanie okrętu ORP Sokół do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Od godzin porannych jest on przenoszony na szynach ze specjalnego pontonu na nabrzeże przy Skwerze Kościuszki w Gdyni.

Rozpoczęcie operacji przetransportowania okrętu podwodnego typu Kobben ORP Sokół / Adam Warżawa / PAP

We wtorek rozpoczęło się przenoszenie, na specjalnych szynach, okrętu na ląd - przekazał zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Aleksander Gosk. Jak mówił, może to potrwać do godzin wieczornych.

Wtorek jest piątym dniem transportowania okrętu podwodnego ORP Sokół z PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni do Muzeum Marynarki Wojennej.

Kilkudniowy transport

W piątek okręt umieszczono na specjalnym pontonie i przetransportowano drogą morską ze stoczni do Nabrzeża Pomorskiego.

Przez weekend jednostka cumowała przy nabrzeżu i była atrakcją dla mieszkańców i turystów odwiedzających w tym czasie Gdynię.

Utrudnienia w ruchu w środę

W środę rano rozpocznie się przejazd Sokoła ze Skweru Kościuszki do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. W tym czasie należy spodziewać się utrudnień w ruchu. Wyłączona będzie część alei Jana Pawła II (obie jezdnie). Całodobowo zostanie wyłączony z ruchu ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż alei Lipowej oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego.

Po dotarciu na miejsce, czyli przed muzeum, okręt zostanie ustawiony w przygotowanej niecce (jest to planowane na czwartek). Po zakończeniu operacji przenoszenia Sokoła muzealnicy rozpoczną przygotowywania okrętu do zwiedzania. Eksponat będzie gotowy do zwiedzania w czerwcu przyszłego roku.

O okręcie

Okręt wraz z "wyposażeniem transportowym" waży ok. 360-370 ton, jego długość wynosi ok. 47,4 m. Szerokość w najszerszym miejscu to 4,60 m (ale tymczasowa rama transportowa ma ok. 8 m).

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni przejęło Kobbena w lipcu 2020 roku i od tego czasu trwały prace w PGZ Stoczni Wojennej - oczyszczenie i zakonserwowanie kadłuba, wycięcie wejścia i wyjścia dla zwiedzających, pomalowanie kadłuba.