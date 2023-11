"PKM Południe to rewolucyjny projekt, dzięki któremu w Gdańsku powstanie nowoczesny system transportu kolejowego. Linia, która połączy Śródmieście z dynamicznie rozwijającymi się południowymi dzielnicami miasta stanie się alternatywą dla transportu samochodowego" - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dziś podpisano umowę o współpracy pomiędzy władzami Gdańska, władzami samorządowymi województwa i przedstawicielami kolei - dotyczy ona dokumentacji projektowej.

W poniedziałek została podpisana umowa o współpracy przy opracowaniu dokumentacji projektowej PKM Południe. Swoje sygnatury na dokumencie złożyli marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Leszek Bonna, prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i wiceprezydent Grzegorz Grzelak oraz Grzegorz Mocarski - prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

"Nie boję się powiedzieć, że to epokowa inwestycja"

Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP), "zgodnie z umową Województwo Pomorskie i Miasto Gdańsk będą współfinansować opracowanie dokumentacji projektowej PKM Południe, która ma powstać w latach 2023-2026".

"Jej szacunkowy koszt wynosi 50 mln zł, z czego 28 mln zł to wkład Gdańska, wniesiony do projektu poprzez dokapitalizowanie spółki PKM. Środki te Gdańsk przekazywać będzie samorządowej spółce sukcesywnie w latach 2023-2026, docelowo obejmując w niej ok. 7,5 proc. udziałów" - informuje UMWP.

"Nie boję się powiedzieć, że to epokowa inwestycja. Chcemy usprawnić transport zbiorowy do intensywnie zamieszkałych dzielnic" - podkreślał Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, cytowany przez Urząd.

Grzegorz Mocarski, prezes PKM, dodał, że "dzisiejsza decyzja władz województwa i miasta to kolejny duży krok, po opracowaniu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, przybliżający nas do realizacji PKM Południe".

Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, przetarg zostanie ogłoszony już wkrótce.

"Przetarg będzie dotyczył opracowania dokumentacji projektowej I etapu oraz uzyskanie wszelkich decyzji zezwalających na realizację pierwszego etapu prac. Składać się on będzie z trzech zadań. Pierwsze to "zadanie kolejowe" polegająca na budowie linii kolejowej 250 na odcinku Gdańsk Śródmieście - Gdańsk Kowale. Dwa pozostałe to "zadania drogowe", które obejmują budowę bezkolizyjnych przejazdów nad magistralą E-65 oraz nad Traktem św. Wojciecha i tzw. Nową Sandomierską oraz budowę II etapu ulicy Nowej Świętokrzyskiej" - informuje UMWP.

O PKM Południe

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP) czytamy, że "PKM Południe to rewolucyjny projekt, dzięki któremu w Gdańsku powstanie nowoczesny system transportu kolejowego". "Linia, która połączy Śródmieście z dynamicznie rozwijającymi się południowymi dzielnicami miasta stanie się alternatywą dla transportu samochodowego. Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie przez samorząd województwa pomorskiego oraz władze Gdańska" - podaje Urząd.

Czym jest projekt PKM Południe? "Chodzi o stworzenie w Gdańsku systemu kolejowego transportu publicznego, który swoim zasięgiem obejmie nie tylko stolicę województwa, ale cała aglomerację. A będzie to możliwe dzięki budowie zupełnie nowej linii kolejowej prowadzącej ze Śródmieścia Gdańska do południowych dzielnic miasta" - przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

"Jak patrzymy na Gdańsk Południe gminę Kolbudy czy Pruszcz Gdański, widzimy, że jak kania dżdżu potrzebują one sprawnej komunikacji. Jest jednak jeszcze druga rzecz. Zależy nam, aby inwestycja zmieniła oblicze obszarów miasta" - mówiła o projekcie Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, cytowana przez UMWP. Jak dodała: "chcemy, aby wokół przystanków powstały centra usług, miejsca pracy, ale również przestrzenie dla spotkań". "To ma być zmiana rewolucyjna" - zaznaczyła.

Trasa PKM Południe rozpoczynać się będzie na stacji Gdańsk Śródmieście, a w pierwszym etapie pociągi dojada do przystanku Gdańsk Kowale.

"Dzięki naszej obecności w UE będziemy mogli ten projekt fizycznie zrealizować. Jestem pewien, że o tej inwestycji będzie się mówić nie tylko w Polsce ale i w całej Europie" - dodał marszałek Struk, cytowany przez Urząd.

UMWP zaznacza, że "jeśli samorządom uda się pozyskać środki z Unii Europejskiej wybudowanie kolei oraz wszystkich inwestycji zintegrowanych z projektem będzie możliwe do 2029 roku".