Zakończyła się kompleksowa modernizacja schroniska dla bezdomnych mężczyzn prowadzonego w Gdańsku przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. W 19 pokojach jest ponad 70 miejsc.

Schronisko przy ul. Równej / Urząd Miasta Gdańska /

Większość pomieszczeń to pokoje 4-osobowe, ale jest też jeden dwuosobowy, przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Do dyspozycji mężczyzn są nowe przestrzenie, których wcześniej w budynku nie było m.in.: kuchnia wyposażona w sprzęty do samodzielnego przygotowania posiłków, duża jadalnia ze strefą wypoczynku, biblioteka, świetlica ze stanowiskiem komputerowym oraz miejsce na treningi rehabilitacyjne.

Remont schroniska rozpoczął się w listopadzie 2022 roku i kosztował prawie 7,5 mln złotych. 80 proc. tej kwoty pochodziło z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Wcześniej w budynku z 1974 roku był hotel. Potem schronisko.

Podczas remontu wykonano m.in. nową konstrukcję i pokrycie dachowe i nowoczesny system wentylacyjny. Budynek podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej.

/ Urząd Miasta Gdańska /

/ Urząd Miasta Gdańska /

/ Urząd Miasta Gdańska /

Schronisko św. Brata Alberta jest przeznaczone dla mężczyzn w podeszłym wieku, uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Może przyjąć jednocześnie 89 osób, które przebywają pod opieką pracowników socjalnych i wykwalifikowanych asystentów. Poza posiłkami i odzieżą mężczyźni otrzymują pomoc w załatwieniu formalności, mogą też wziąć udział w zajęciach aktywizujących.

Bardzo się cieszę, że w Gdańsku myślenie pod kątem pracy z osobami w kryzysie bezdomności jest bardzo innowacyjne. W tej chwili mamy ponad 150 osób, które są w systemach mieszkaniowych w Gdańsku i dodatkowo uzyskują też Szukamy metod na to, żeby takie osoby uzyskały mieszkanie. wsparcie. Dajemy im nie tylko mieszkanie, ale pracujemy też nad motywacją - mówi Wojciech Bystry, prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Z pełną dumą pokazujemy placówkę, która jest gotowa na przyjęcie osób w kryzysie bezdomności, nie po to, żeby ich tutaj trzymać, ale po to, by ich motywować do zmiany swoich postaw, do tego, żeby wyszli z kryzysu.

Nasza praca z osobami w kryzysie bezdomności to cały program przewidzianych, na różne sytuacje, sposobów wspierania: schroniska, noclegownie, autobus sos, ale także praca street workerów i psychologów - mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

W Gdańsku pomoc osobom w kryzysie bezdomności świadczy 11 placówek, w których dostępnych jest ok. 600 miejsc. Działa także autobus "SOS - pomoc", w którym każdego dnia wydawane są ciepłe posiłki i odzież. Z tej oferty korzysta codziennie blisko 70 osób.