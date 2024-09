Aktywiści i mieszkańcy dzielnic sąsiadujących z Portem Gdańsk domagają się konkretnych działań w sprawie pyłu, który rozprzestrzenia się podczas przeładunku węgla. Są coraz bliżej ostatecznego kroku. Ostrzegają, że około 20 września zablokują miasto.

Pył nad miejscem przeładunku węgla / materiały prywatne Anna Motyl Kosińska /

Do wyjścia na ulice i głośnego wyrażenia sprzeciwu zachęca m.in. Anna Motyl-Kosińska, mieszkanka Nowego Portu, działaczka grupy "Porciaki". Mieszkańcy Nowego Portu od kilku lat zmagają się z problemem pyłu węglowego, który roztacza się po okolicy i wpada do mieszkań. Regularnie organizują protesty, aby zmusić Port Gdański do podjęcia działań.

Jesteśmy okłamywani, że są kurtyny wodne, myjki ciśnieniowe. My ich nie widzieliśmy. Samochody wyjeżdżające z placów są bez plandek, ubrudzone tak, że masakra. Mamy na to dowody, filmy i zdjęcia. Mieszkańcy wiedzą, że nie mają otwierać okiem, ci których na to stać zakupują oczyszczacze powietrza. Tak się nie da żyć. Ciężko oddychać, pył mamy w oczach, ustach, uszach - opowiada Anna Motyl Kosińska, gdańska aktywistka i mieszkanka Nowego Portu w rozmowie z Sylwią Kwiatkowską Łaźniak z RMF Maxx.

Pył wdziera się do mieszkań / materiały prywatne Anna Motyl Kosińska /



Władze Portu Gdańsk zapewniają, że robią co mogą by ograniczać pylenie. "Tylko w tym roku spółka, wydała na ten cel kilka milionów złotych" - zapewnia rzeczniczka firmy.

Jesteśmy świadomi uciążliwości związanych z emisją pyłu. Staramy się na wszelkie dostępne sposoby niwelować skutki przeładunku węgla. Czyścimy ciągi komunikacyjne, polewamy wodą place składowe, laminowane są materiały, które leżą dłużej na placach. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wraz z operatorami wydał tylko w tym roku kilka milionów złotych. W przypadku silnego wiatru prace przeładunkowe są wstrzymywane - przekonuje Regina Stawnicka, rzeczniczka prasowa Portu Gdańsk.

Mieszkańcy i aktywiście domagają się otwartej rozmowy z Portem Gdańsk oraz działań władz miasta. Szykują także pismo do premiera Donalda Tuska.

Bierność instytucji jest niepojęta. Gdy dzwonię do WIOŚ krzyczą na mnie, że nie będą w nocy kontroli robić. Jesteśmy w trakcie przygotowania drugiego pisma do premiera, z prośbą o pomoc. Na pierwsze pismo, wysłane kilka miesięcy temu, nie otrzymaliśmy odpowiedzi - mówi Anna Motyl Kosińska.





Jeszcze we wrześniu aktywiści i mieszkańcy zamierzają zablokować Gdańsk, nie tylko w rejonie Nowego Portu.