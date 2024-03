Grupa śledcza złożona z policjantów i ekspertów będzie wyjaśniać przyczyny pożaru zakładu produkującego fronty meblowe w pomorskim Kaninie. „Do oględzin będziemy wykorzystywali skaner 3D, który pozwoli na wykonywanie zdjęć sferycznych” – poinformowała kom. Karina Kamińska, rzecznik prasowy KWP w Gdańsku.

Gaszenie pożaru hal produkcyjnych w Kaninie / Andrzej Jackowski / PAP

Do pożaru doszło w niedzielę około g. 4 nad ranem. W ogniu stanęły cztery hale, z których każda miała ok. 1000 metrów kwadratowych. W akcję gaśniczą - w kulminacyjnym momencie - zaangażowane były 33 zastępy straży pożarnej, czyli 140 strażaków. Jeden ze strażaków podtruł się dymem i trafił do szpitala na badania kontrolne.

W poniedziałek na miejscu pracowali jeszcze strażacy. Jeśli tylko będzie to możliwe, na terenie pogorzeliska rozpoczną się czynności, które będą pod nadzorem prokuratora rejonowego w Lęborku.

Jak poinformowała kom. Karina Kamińska z uwagi na rozległy i trudny teren, który wymaga bardzo dokładnego sprawdzenia, organizowana jest grupa dochodzeniowo-śledcza złożona z policjantów m.in. z Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego, Kryminalnego oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz z szeregu specjalistów, m.in. biegłych z zakresu pożarnictwa i elektryki.

Do oględzin będziemy wykorzystywali skaner 3D, który pozwoli na wykonywanie zdjęć sferycznych i umożliwiający dokonywanie dokładnych pomiarów. Ta forma dokumentacji rejestruje drobne szczegóły i relacje przestrzenne z szybkością, kompleksowością i dokładnością do kilku centymetrów, niezależnie od warunków środowiskowych i zasięgu terenu - powiedziała Kamińska. Nie wykluczamy, że będzie nam potrzebny również ciężki sprzęt, aby dotrzeć do epicentrum pożaru.

Podczas oględzin wykorzystany zostanie także dron, który będzie rejestrował obraz z jednoczesnym jego wymiarowaniem.

Policjanci przesłuchują świadków, zabezpieczane i analizowane są dowody oraz ślady. Policjanci przeglądają i zabezpieczają zapisy z kamer monitoringu. W tym momencie nie da się wykluczyć ani potwierdzić żadnej wersji śledczej - podkreśliła rzeczniczka pomorskiej policji.