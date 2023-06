Od dziś wznowiony zostanie ruch pociągów na linii kolejowej nr 211 Chojnice-Kościerzyna. Podróżni łatwiej wsiądą także do pociągów z przebudowanych peronów m. in. w Brusach i Dziemianach Kaszubskich.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przekazał w komunikacie, że wraz z korektą rozkładu jazdy, po okresie obowiązywania zastępczej komunikacji autobusowej, pociągi wrócą na trasę Chojnice-Kościerzyna od niedzieli 11 czerwca. Podkreślił jednocześnie, że podróżni zyskali oczekiwany komfort obsługi na przebudowanych peronach na stacjach i przystankach.

W kwietniu br. zakończone zostały prace w Męcikale, Żabnie koło Chojnic, Lubni, Dziemianach Kaszubskich i Kaliszu Kaszubskim. Na stacji Brusy powstał peron wyspowy oraz plac stacyjny z wygodnymi dojściami do peronu - wyjaśnił.

Udostępnione zostaną także tymczasowo fragmenty peronów w Powałkach, Raduniu i Lipuskiej Hucie. W tych lokalizacjach prace będą kontynuowane do lipca br. Łączny koszt prac wynosi 25 mln zł netto ze środków Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

Przebudowane perony są wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Zapewniono także wygodne dojścia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się oraz ścieżki naprowadzające w nawierzchniach peronów dla osób niewidomych i niedowidzących. Są wiaty, ławki i poręcze do odpoczynku na stojąco oraz czytelne oznakowanie z gablotami na rozkłady jazdy pociągów i informacje dla pasażerów.

Zwiększy się także poziom bezpieczeństwa na 8 przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie zabudowane zostały sygnalizatory świetlne. Koszt tych prac wyniósł 3,5 mln zł netto.