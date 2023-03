W Gdyni po przerwie ruszyła wypożyczalnia rowerów cargo. Można wypożyczyć taki pojazd za darmo na siedem dni w przypadku mieszkańców i na cztery tygodnie w przypadku przedsiębiorców.

/ UM Gdynia / Materiały prasowe

Takie rowery są nie są tanie. Stąd nasz pomysł z wypożyczalnią. Każdy, kto posiada Kartę Mieszkańca Gdyni lub Metropolitalną Kartę do Kultury może skorzystać z roweru towarowego przez kilka dni. Mieszkańcy przewożą na co dzień na przykład dzieci do przedszkola, przedsiębiorcy – różne towary - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni.

W puli miasta jest 15 sztuk rowerów cargo. Może się zdarzyć, że będziemy musieli poczekać chwilę na rower cargo, jeśli wszystkie będą wypożyczone. Planujemy zakupy kolejnych takich rowerów - mówi Marek Łucyk.

Mieszkańcy Gdyni – osoby prywatne – mogą wypożyczyć rower cargo na maksymalnie siedem dni. Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe na cztery tygodnie.

Chcesz wypożyczyć rower?

1. Wypełnij formularz rezerwacyjny na tej stronie miasta.

2. Urzędnik kontaktuje się z nami w sprawie dostępności rowerów i ustalenia szczegółów.

Rowery można wypożyczać z trzech różnych lokalizacjach - w Śródmieściu Gdyni, Wielkim Kacku i Chyloni.

Lokalizacje wypożyczalni dla mieszkańców:

• Urząd Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 33

• Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej na ul. Opata Hackiego 33,

• Laboratorium Innowacji Społecznych - Przystań Lipowa 15.

Odbiór rowerów cargo dla gdyńskich przedsiębiorców, instytucji i organizacji pozarządowych jest możliwy w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 33.

Maksymalna waga kierującego rowerem to 90 kg, a ładowność cargo to 80 kg.

Szczegółowe informacje na temat wypożyczalni można uzyskać pod adresem mailowym: rowercargo@gdynia.pl lub dzwoniąc pod numer 58 785 14 23.