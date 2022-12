Policjanci CBŚP i komendy wojewódzkiej w Gdańsku zatrzymali Jana N. podejrzanego o nakłanianie innej osoby do pomocy przy zakupie broni palnej i amunicji. Miały one zostać użyte do zabicia policjanta - poinformowała rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji Iwona Jurkiewicz.

Zatrzymany mężczyzna / CBŚP Policjanci CBŚP z Olsztyna i gdańskiej komendy ustalili, że Jan N. chciał kupić broń i amunicję, żeby zabić jednego z funkcjonariuszy. Mężczyzna jest dobrze znany policjantom, w przeszłości był karany m.in. za groźby, znęcanie się nad członkami rodziny oraz naruszenie nietykalności cielesnej. Zatrzymany mężczyzna posiadał także sądowy zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego - zaznaczyła Jurkiewicz.



Tuż przed świętami Bożego Narodzenia policjanci CBŚP zatrzymali Jana N. Prokurator przedstawił mu zarzut nakłaniania innej osoby do pomocy przy zakupie broni palnej i amunicji, mających posłużyć do pozbawienia życia policjanta. Sąd Rejonowy w Gdańsku zdecydował, że najbliższe trzy miesiące Jan N. spędzi w areszcie.