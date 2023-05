Do wypadku doszło w niedzielę przed południem na drodze krajowej nr 7 we wsi Dworek w powiecie nowodworskim. Pijany 41-latek zjechał na przeciwległy pas i doprowadził do czołowego zderzenia. Sprawca miał 3 promile alkoholu w organizmie.

Wypadek we wsi Dworek. Facebook: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim / 41-latek uderzył czołowo z samochód jadący z naprzeciwka Jak przekazała PAP oficer prasowa KPP w Nowym Dworze Gdańskim mł. asp. Karolina Figiel według wstępnych informacji policjantów, 41-latek kierujący busem marki Volkswagen bez powodu zjechał na przeciwległy pas ruchu. Doszło do czołowego zderzenia z samochodem audi prowadzonym przez 49-latkę. Kobieta została przetransportowana do szpitala helikopterem LPR. Asp. Karolina Figiel dodała: Funkcjonariusze zatrzymali 41-latka, który był nietrzeźwy, miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Wypadek wydarzył się w niedzielę ok. godziny 10 na drodze nr 7 we wsi Dworek w powiecie nowodworskim. W wypadku brały udział łącznie trzy osoby. "Kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała" W wyniku uderzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała, została przetransportowana LPR do szpitala w Gdańsku - dodała Figiel. Podczas akcji ratowniczej interweniowała straż pożarna, która za pomocą sprzętu hydraulicznego wyciągała kobietę z samochodu. Policjanci dochodzeniowo-śledczy z pomocą technika kryminalistyki przesłuchali świadków, wykonali oględziny i ustalają szczegóły. Opracowanie: Kacper Malinowski

Zobacz również: Pożar tartaku na Kaszubach. Milionowe straty

Ruszyła budowa wiaduktu w Gdyni

Dwa wypadki na obwodnicy Trójmiasta. Duże utrudnienia w obydwu kierunkach

Ukradli ponad 120 samochodów. Policja rozbiła szajkę złodziei RMF 24