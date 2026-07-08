Piaskowe barykady w Krynicy Morskiej. Silny wiatr nie odpuszcza

RMF24

Wiele worków z piaskiem ułożyli w Krynicy Morskiej (woj. pomorskie) restauratorzy chcący chronić swoje lokale. Wszystko przez silny wiatr i ryzyko zalania przez wbijające się w głąb lądu fale.

IMGW ostrzega przed złą pogodą spowodowaną przez niż Bernadette. Powiaty pucki i nowodworski objęto ostrzeżeniem III stopnia - najwyższym w skali - przed silnym wiatrem.

W pierwszym z nich obowiązuje ono do środy, do godziny 10:00, a później do godziny 15:00, ale już zmniejszone do II stopnia.

W drugim obowiązuje do środy, do południa.

W nocy Państwowa Straż Pożarna interweniowała 50 razy w całym województwie.

Na udostępnionych w internecie nagraniach widać, że w zagrożonych rejonach nie zbagatelizowano ostrzeżeń. W Krynicy Morskiej wzdłuż plaży ustawiono ogromne worki z piaskiem. Zrobiono to, by chronić restauracje stojące niedaleko morza przed tzw. cofką – wtłaczaniem wody w głąb lądu. Film dokumentujący prace opublikowano na facebookowym profilu „Na Mierzeję”.

Również tam, w środę rano pojawiła się informacja, że potężne drzewo przewróciło się na drogę tuż przed jadącym autobusem, blokując drogę na Mierzeję Wiślaną.

W związku z sytuacją pogodową we wtorek wieczorem zamknięto molo w Gdańsku-Brzeźnie. Apele o zachowanie szczególnej ostrożności wystosowały m.in. władze Gdyni, Sopotu, Helu oraz Krynicy Morskiej. Służby zalecają, by w czasie najsilniejszych porywów ograniczyć wychodzenie z domu, unikać spacerów po parkach, lasach i wizyt na cmentarzach, a także nie parkować samochodów pod drzewami.

Z powodu pogarszających się warunków pogodowych odwołano niektóre rejsy promowe z Gdańska do Szwecji. Doszło też do ewakuacji harcerzy.

Służby zalecają śledzenie bieżących komunikatów pogodowych i stosowanie się do poleceń ratowników, straży pożarnej oraz policji. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.