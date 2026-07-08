Piaskowe barykady, powalone drzewa. Silny wiatr w Krynicy Morskiej

RMF24

Silny wiatr, który w ciągu ostatniej doby nawiedził m.in. Krynicę Morską (woj. pomorskie), sprawił, że lokalni mieszkańcy i strażacy mieli pełne ręce roboty. Na plaży ustawiono wiele worków z piaskiem, by chronić przed cofką położone przy morzu lokale.

IMGW ostrzega przed złą pogodą spowodowaną przez niż Bernadette. Powiaty pucki i nowodworski były objęte ostrzeżeniem III stopnia - najwyższym w skali - przed silnym wiatrem.

Obecnie na terenach obu powiatów do środy do godziny 15:00 obowiązuje ostrzeżenie I stopnia. Nocą wiało nawet 120 km/h. Teraz wiatr osiąga prędkość około 90 km/h.

W nocy Państwowa Straż Pożarna interweniowała 50 razy w całym województwie. W środę przed południem w Krynicy Morskiej, do której wybrał się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, słychać pracujące piły spalinowe. Na ulicach i chodnikach leżą połamane gałęzie, a strażacy co chwilę dostają kolejne zgłoszenia - donosi nasz reporter.

Osiem lat tutaj jestem, takiego wiatru jeszcze nie widziałem - powiedział mu napotkany mężczyzna.

Na udostępnionych w internecie nagraniach widać, że w zagrożonych rejonach nie zbagatelizowano ostrzeżeń. We wtorek w Krynicy Morskiej wzdłuż plaży ustawiono ogromne worki z piaskiem. Zrobiono to, by chronić restauracje stojące niedaleko morza przed tzw. cofką – wtłaczaniem wody w głąb lądu. Film dokumentujący prace opublikowano na facebookowym profilu „Na Mierzeję”.

Również tam, w środę rano pojawiła się informacja, że potężne drzewo przewróciło się na drogę tuż przed jadącym autobusem, blokując drogę na Mierzeję Wiślaną.

W związku z sytuacją pogodową we wtorek wieczorem zamknięto molo w Gdańsku-Brzeźnie. Apele o zachowanie szczególnej ostrożności wystosowały m.in. władze Gdyni, Sopotu, Helu oraz Krynicy Morskiej. Służby zalecają, by w czasie najsilniejszych porywów ograniczyć wychodzenie z domu, unikać spacerów po parkach, lasach i wizyt na cmentarzach, a także nie parkować samochodów pod drzewami.

Z powodu pogarszających się warunków pogodowych odwołano niektóre rejsy promowe z Gdańska do Szwecji. Doszło też do ewakuacji harcerzy. Z obozów na Mierzei Wiślanej do szkoły i Gminnego Ośrodka Kultury w Sztutowie przeniesiono ich łącznie 380.

Służby zalecają śledzenie bieżących komunikatów pogodowych i stosowanie się do poleceń ratowników, straży pożarnej oraz policji. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.