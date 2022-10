Dwa tygodnie przed zaplanowanym terminem ma zakończyć się remont w Sopocie na głównej arterii Trójmiasta. Aleja Niepodległości od ponad miesiąca jest zwężona do jednego pasa ruchu w obu kierunkach. Kierowców czeka ostatnia zmiana organizacji ruchu w tym miejscu.

Wyremontowany wcześniej fragment alei w stronę Gdyni / Urząd Miasta Sopotu / Materiały prasowe

Jak zapowiada Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie jest szansa, że do końca miesiąca, dwa tygodnie przed zaplanowanym terminem, uda się przywrócić docelowy ruch na remontowanym fragmencie al. Niepodległości. Od ponad miesiąca prawie półkilometrowy odcinek jezdni w kierunku Gdańska jest modernizowany. W związku z tym ruch, w kierunku Gdańska odbywa się na lewym pasie jezdni prowadzącej w stronę Gdyni.

Pojawiały się głosy krytyki wśród kierowców, że modernizacja al. Niepodległości nakłada się z przebudową ul. 3 Maja powodując paraliż miasta w godzinach szczytu. Magistrat tłumaczy, że prace musiały odbyć się jeszcze w tym roku. W innym przypadku środki, które miasto zdobyło na tę inwestycję - po prostu przepadłyby.

Pozyskaliśmy z budżetu centralnego środki na realizacje tej inwestycji. Nałożyło to jednak na nas obowiązek wykonania jej w tym roku, ponieważ tych środków nie da się przesunąć. Gdyby to zależało tylko od nas, to remont wykonalibyśmy po zakończeniu innych remontów, np. przebudowy ul. 3 Maja - mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

Chodzi o dofinansowanie z subwencji ogólnej ministerstwa infrastruktury w kwocie 1,6 mln zł. Koszt całości to 3 mln 281 tys. zł.

Zmuszeni byliśmy do realizacji remontu teraz, bo groziła nam utrata dofinansowania. Dlatego wykonawca pracował od 7 rano do godz. 18, również w soboty, by jak najszybciej, jeszcze przed terminem zakończyć inwestycję i udostępnić drogę kierowcom. Dzięki temu udało się przyspieszyć prace o 2 tygodnie. Przepraszamy wszystkich za niedogodności związane z remontem, ale dzięki niemu ta część kurortu zabezpieczona będzie przed podtopieniami, a kierowcy jeździć będą po równej nawierzchni - dodał wiceprezydent.

Ostatni etap remontu. Co zmieni się od środy?

W najbliższą środę, 19 października drogowcy rozpoczną przebudowę zjazdu z ul. Armii Krajowej w Al. Niepodległości. W związku z tym konieczne będzie przesunięcie przejazdu na przeciwległy pas. Obecnie znajduje się za stacją benzynową. Od środy znajdować się będzie na wysokości skrzyżowania z ulicami: Armii Krajowej i Jana z Kolna. Powrót na jezdnię w kierunku Gdańska, odbywać się będzie jak obecnie - na wysokości hospicjum.

Mapka / Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie / Materiały prasowe

Termin zmiany organizacji ruchu staraliśmy się dopasować do zaplanowanych prac w rejonie węzła Wielki Kack na obwodnicy. Zgodnie z zapowiedziami wykonawcy ich prace miały zakończyć się we wtorek, a my mieliśmy zmodyfikować organizację ruchu od środy. Ostatnia zmiana terminu prac na obwodnicy, nie wpłynie na nasz terminarz - wyjaśnia Wojciech Ogint, dyrektor ZDiZ w Sopocie.

Jeśli pogoda pozwoli, w poniedziałek, 24 października udostępniony do ruchu zostanie jeden z pasów remontowanego fragmentu. Zależnie od prowadzonych prac - raz będzie to prawy a raz lewy. Na koniec dnia mają być otwierane oba pasy ruchu. Przywrócony zostanie ruch w kierunku Gdyni - odbywać się będzie tak jak przed remontem, po obu pasach ruchu.

W związku z rozszerzeniem prowadzonych prac wjazd na stację benzynową od piątku 21.10 nie będzie możliwy bezpośrednio z al. Niepodległości. Objazd do stacji poprowadzony będzie ulicami: Armii Krajowej - Leśną - Świemirowską.

Zakres prac na al. Niepodległości obejmuje m.in. przebudowę jezdni i chodników oraz kompleksową przebudowę kanalizacji deszczowej znajdującej się na obu pasach remontowanego fragmentu.

Wykonane zostały już typowe roboty drogowe: frezowanie starej nawierzchni, zmiana geometrii jezdni, remont zatok postojowych, chodnika, wymiana krawężników. Prócz prac drogowych wykonana została gruntowna przebudowa sieci kanalizacji deszczowej: budowa 2 kanałów deszczowych, remont komory kanalizacji deszczowej, regulacje wpustów i innych urządzeń przeciwdziałających podtopieniom - dodaje Dyksińska.

Wykonawcą przebudowy jest firma Budowlano-Drogowa MTM.

autor: Stanisław Pawłowski