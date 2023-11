Okręt podwodny ORP Sokół został przetransportowany do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Przejazd ulicami Gdyni przebiegał bez większych problemów – poinformował zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni – Aleksander Gosk.

Transport okrętu podwodnego typu Kobben ORP "Sokół" ze Skweru Kościuszki do docelowego miejsca na terenie plenerowej ekspozycji przy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni / Adam Warżawa / PAP

Transport okrętu rozpoczął się po godz. 11 i trwał do około godz. 15:30. Przejazd ze Skweru Kościuszki do muzeum został poprowadzony aleją Topolową, której nawierzchnia została zabezpieczona specjalnymi panelami.



"Transport przebiegał bez większych problemów, mimo paskudnej pogody. Obecnie okręt znajduje się na bulwarze, równolegle do miejsca, gdzie ma ostatecznie stanąć" - wyjaśnił Aleksander Gosk.



ORP Sokół został przetransportowany do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni na wózkach SPTM, czyli wieloosiowych transporterach modułowych o własnym napędzie tzw. SPMT (Self Propelled Modular Transporters), które służą do przewożenia przedmiotów wielkogabarytowych.





"Okręt zostanie umieszczony na specjalnych podporach, dzięki czemu możliwe będzie usunięcie wózków spod jednostki. Następnie rozpocznie się montaż konstrukcji, która umożliwi ustawienie Sokoła w przygotowanej niecce" - dodał Aleksander Gosk.

/ Adam Warżawa / PAP



Czwartek był siódmym dniem transportowania okrętu podwodnego ORP Sokół z PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni do Muzeum Marynarki Wojennej.

W piątek okręt umieszczono na specjalnym pontonie i przetransportowano drogą morską ze stoczni do Nabrzeża Pomorskiego, w basenie Prezydenta przy Skwerze Kościuszki.

/ Adam Warżawa / PAP



Przez weekend jednostka cumowała przy nabrzeżu i była atrakcją dla mieszkańców i turystów odwiedzających w tym czasie Gdynię.

Po zakończeniu operacji przenoszenia Sokoła muzealnicy rozpoczną przygotowywania okręty do zwiedzania. Eksponat będzie gotowy do zwiedzania w czerwcu przyszłego roku.