Najsłynniejszy polski okręt wojenny i popularny obiekt muzealny - ORP Błyskawica opuścił dziś nabrzeże w Gdyni. Został odholowany do Portu Wojennego i tam spędzi najbliższy tydzień. W weekend w miejscu Błyskawicy może pojawić się gigantyczny ponton z innym okrętem - wycofanym ze służby okrętem podwodnym ORP Sokół.

ORP Błyskawica odholowywany z nabrzeża / Kuba Kaługa / RMF24

Odholowanie legendarnego okrętu obserwowało w porcie wielu mieszkańców i turystów. Chciałem uwiecznić, jak odpływa, jak się porusza po wodzie, choć niesamodzielnie - mówił jeden z mężczyzn.To duże wydarzenie. Będzie nam jej trochę brakowało, ale to tylko tydzień - opowiadała pracownica zacumowanego tuż obok Daru Pomorza.

Na szczęście holowania Błyskawicy nie pokrzyżowała pogoda.

/ Kuba Kaługa / RMF24

ORP Błyskawica sporadycznie odchodzi z tego miejsca, od czasu do czasu trafia do stoczni. Dzisiaj to wyjątkowa okazja, bo w drugą stronę na specjalnym pontonie transportowany będzie okręt podwodny Sokół. Czekaliśmy na to od wielu miesięcy - mówił naszemu reporterowi Kubie Kałudze Aleksander Gosk, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.