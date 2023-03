Funkcjonariusze Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykryli w kontenerze, który przypłynął na statku do gdańskiego portu, przemyt narkotyków i środków psychotropowych. W kartonach z ubraniami znajdowało się prawie 400 kg haszyszu i 11 tys. opakować tabletek psychoaktywnych. Wartość zatrzymanego towaru to ponad 34 mln zł.

Funkcjonariusz KAS / Adam Warżawa / PAP

Jest to największe ujawnienie w tym roku nie tylko na Pomorzu, ale i w Polsce - mówił funkcjonariusz operacyjny Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.



Zaznaczył, że przemyt został wykryty na początku marca br. w trakcie rutynowych działań na terenie terminalu kontenerowego Baltic Hub w Gdańsku. Funkcjonariusze w trakcie codziennych zadań, przy użyciu nowoczesnych mobilnych skanerów RTG, skanują wybrane sektory w porcie morskim oraz przesyłki skonteneryzowane, analizując przy tym obraz oraz typując do kontroli - mówił.



Zgodnie z dokumentami przewozowymi, w kontenerach miała znajdować się odzież. Odbiorcą była firma z Polski.



Zamiast tego - jak relacjonował funkcjonariusz - w kartonach było ukryte prawie 400 kg sprasowanych kostek haszyszu oraz 11 tys. opakowań tabletek psychoaktywnych. Potwierdziły to wyniki próbek przebadanych w laboratorium Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.



Oficer operacyjny ocenił, że czarnorynkowa wartość zatrzymanego towaru to ponad 34 mln zł.



Wyniki naszej służby mimo, że funkcjonujemy dopiero od sześciu lat - są imponujące - podkreślił zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku mł. insp. Marcin Gołaszewski.



Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy możemy mówić, że ludziom w Polsce żyje się bezpieczniej - stwierdził.



Dodał, że w poprzednim roku tylko na obszarze woj. pomorskiego, funkcjonariusze wykryli łącznie ponad 80 mln papierosów bez polskiej akcyzy oraz ponad tonę środków odurzających. Są to ogromne ilości, które nie trafią do dilerów - zaznaczył Gołaszewski.



Zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku podkreślił, że większość tzw. wykryć, jest związana z ruchem kontenerowym. Mamy w Gdańsku największy terminal kontenerowy na Bałtyku, do którego przypływa rocznie blisko 2 mln kontenerów. W tej +masie+ jest także przemyt - ocenił Gołaszewski.



Sprawę zatrzymanego na początku marca przemytu prowadzi Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.