Na nowym Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte złożono trumny ze szczątkami żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 roku po agresji Niemiec na Polskę bronili półwyspu. "To ważna chwila dla rodzin westerplatczyków, ale to też bardzo ważny moment dla Polski" - mówił podczas uroczystości prezydent RP Andrzej Duda.