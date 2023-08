Burze, silny wiatr, sztormowa pogoda - nawet takie warunki nie odstraszają turystów od kąpieli. Do sieci trafiło dramatyczne nagranie z falochronu w Darłowie.

Niebezpieczna sytuacja na falochronie w Darłowie pastelowedomki.pl / Gorąca Linia RMF FM

Na filmie nagranym w niedzielę widać ludzi na falochronie, w tym mężczyznę na wieżyczce - on ostatecznie znalazł się w wodzie. Nagranie pokazuje, że niewielkie jak na sztormowe warunki fale uniemożliwiają mu wyjście z wody.



W pewnym momencie świadkowie próbują pomóc mężczyźnie, wyciągając go kołem ratunkowym. To jednak błąd - rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska podkreślił w rozmowie z RMF FM, że koło to nie winda i służy do holowania na wodze, a nie podnoszenia. Potwierdza to nagranie pokazujące, że linka, na której przymocowane było koło, zerwała się.

Kluska zwrócił uwagę, że wszystkie osoby obecne na falochronie - były wśród nich także dzieci - ryzykowały życiem. Głównego bohatera filmu udało się uratować. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu.