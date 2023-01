Z końcem stycznia Gdynia wprowadza cięcia w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej. Zmienią się trasy, a 11 linii przestanie istnieć. Z rozkładu zniknie około 6 procent wszystkich kursów. Zmiany zaczną obowiązywać 30 stycznia. Powód to rosnące koszty utrzymania komunikacji miejskiej - tłumaczą urzędnicy.

Władze Gdyni wyliczają, że przebudowa oferty przewozowej ZKM to reakcja na kryzys i wzrost kosztów utrzymania autobusów elektrycznych, floty trolejbusów, ale także pojazdów spalinowych, tankowanych na diesla. Wydatki na komunikację miejską wzrosły do 181 milionów złotych, z dotychczasowych 166 milionów złotych.

Zredukowanie kursów ma pokryć około jedną trzecią rosnących wydatków przewoźników w Gdyni. 30 stycznia wprowadzona zostanie korekta połączeń organizowanych przez ZKM Gdynia.

Pomimo zwiększenia wydatków w budżecie miasta o 15 milionów złotych, zredukowane zostaną niektóre z kursów. Niektóre linie pojadą też innymi trasami - mówi Hubert Kołodziejski, dyrektor ZKM Gdynia. Autobusy w Gdyni będą robić w tym roku o milion wozokilometrów mniej niż w 2022 roku. W ubiegłym roku pojazdy ZKM zrobiły 18 milionów wozokilometrów - wylicza dyrektor ZKM.

Nie mamy źródła, z którego da się pokryć tak szybko rosnące koszta. Z miesiąca na miesiąc będzie coraz trudniej, więc możemy jedynie liczyć na reakcję rządu i spółek skarbu państwa -wyjaśnia Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Zmiany tras:



Wydłużona zostanie trasa linii 32 do ul. Sandomierskiej w Małym Kacku - al. Zwycięstwa i ul. Stryjską. Na linii 32 uruchomione zostaną dodatkowe kursy w godzinach porannych w soboty, w niedziele i święta oraz w godzinach wieczornych we wszystkie dni tygodnia. Wydłużone do pętli Redłowo SKM zostaną wybrane kursy linii 209. Zamiast do Placu Kaszubskiego autobusy pojadą do pętli Redłowo SKM ulicami: Władysława IV, Górskiego i Łużycką. W okresie wakacji zostanie uruchomiona nowa śródmiejska linia meleksowa obsługująca przystanki Plaża Śródmieście - Muzeum Miasta Gdyni i Przystań Żeglugi, a linia 109 będzie wydłużona do plaży w Babich Dołach.

Reorganizacja rozkładów jazdy:



Na linii S uruchomiony zostanie przystanek Bernadowska - w pobliżu nowych osiedli mieszkaniowych. Na linii 22 uruchomione zostaną dodatkowe kursy w godzinach porannych (obecnie linia ta w godzinach porannych nie funkcjonuje). Linia 23 skierowana zostanie do pętli Mały Kack Strzelców, zamiast do Kaczych Buków. Część kursów linii 31 zostanie ponownie skierowana do pętli na Kaczych Bukach - w celu naprzemiennej obsługi pętli Dąbrowa Miętowa i Kacze Buki. Na linii 114 zwiększona zostanie częstotliwość kursów w dni powszednie w szczytach przewozowych, a do jej obsługi w dominującym zakresie wprowadzone zostaną trolejbusy. Trasa linii 119 zostanie zmieniona. Od ul. Wójta Radtkego prowadzić będzie ulicami: 3 Maja, 10 Lutego, Podjazd i Śląską, zamiast ul. Władysława IV. Z powrotem, od al. Piłsudskiego autobusy linii 119 pojadą ulicami Śląską, Podjazd, 10 Lutego, Władysława IV i Wójta Radtkego. Uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii 128 w szczycie porannym dnia powszedniego. Dzięki uruchomieniu niedzielnych kursów linii 140 wzmocniona zostanie obsługa Chwarzna-Wiczlina. Na linii 198 uruchomione zostaną dodatkowe kursy - wykonywane dotychczas na linii 163.



Inne cięcia:



W soboty w godz. 16-19 i w niedziele w godz. 10-19 na liniach, na których obowiązuje częstotliwość 20-minutowa, kursy będą wykonywane co 30 minut. Na linii 119 zostanie zmniejszona liczba kursów. Zakres funkcjonowania linii 125 zostanie ograniczony do godzin wczesnoporannych i późnowieczornych.

Na linii 133 całotygodniowo ostatnie dwie pary kursów (po godz. 22) - zamiast do Dworca Morskiego - zostaną skrócone do Dworca Głównego PKP. Linie 145 i 153 nie będą funkcjonować w niedziele i święta. W związku z przedłużeniem linii 32 do Małego Kacka, trasa linii 152 zostanie skrócona do relacji Oksywie Dickmana - Węzeł Franciszki Cegielskiej. Na linii 252 zostanie zmniejszona liczba kursów. Na liniach nocnych wprowadzona zostanie przerwa w funkcjonowaniu we wszystkie dni tygodnia w godz. 2-3:30. Zlikwidowane zostaną linie: W, 20, 21, 30, 34, 163, 182, 196 i 320 oraz sezonowe G i 309.