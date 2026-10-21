Niezwykły sukces polskiego regionu. Trafił na prestiżową listę „National Geographic”

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Trójmiasto znalazło się w gronie 25 najciekawszych miejsc na świecie, które warto odwiedzić w 2027 roku według prestiżowego zestawienia Best of the World przygotowanego przez amerykańską redakcję „National Geographic”. To pierwsze od kilku lat tak znaczące wyróżnienie dla polskiego miasta w tym międzynarodowym rankingu.

Amerykańska redakcja „National Geographic” ogłosiła zestawienie Best of the World 2027, prezentujące 25 miejsc z całego świata, które warto uwzględnić w planach podróżniczych na 2027 rok. Wśród wyróżnionych kierunków znalazło się Trójmiasto.

Docenione za historię, architekturę i kuchnię

„National Geographic” zwróciło uwagę na unikalne połączenie historii, modernistycznej architektury, nadmorskich krajobrazów oraz dynamicznie rozwijającej się gastronomii, które oferuje Trójmiasto.

„Na niewielkim obszarze spotykają się tu historie ważne dla całej Europy, architektura, która zyskuje światowe uznanie, i przyroda dostępna niemal na wyciągnięcie ręki. Warto przyjechać nie tylko na plażę i nie tylko latem” – podkreślono w uzasadnieniu wyboru.

Eksperci docenili także lokalnych szefów kuchni, którzy serwują nowoczesne interpretacje polskich smaków, a także bogatą ofertę kulturalną i rekreacyjną regionu. Wyróżnienie jest zaproszeniem do odkrywania Gdańska, Sopotu i Gdyni na nowo – nie tylko podczas letniego wypoczynku nad Bałtykiem.

Powód do dumy dla mieszkańców

Wyróżnienie „National Geographic” spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem władz lokalnych.

To dla Gdańska ogromne wyróżnienie i powód do dumy! Cieszę się, że nasze miasto znalazło się w prestiżowym zestawieniu Best of the World 2027. To potwierdzenie, że nasza metropolia przyciąga nie tylko pięknymi plażami, historią i kulturą, ale także wyjątkową atmosferą - podkreśliła prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz.

Z kolei prezydent Sopotu, Magdalena Czarzyńska-Jachim, zwróciła uwagę na całoroczną atrakcyjność region.

Cieszę, że nasze miasto ze swoim wspaniałym położeniem, architekturą, kulturą, licznymi wydarzeniami i ofertą gastronomiczną jest tak chętnie odwiedzane, również poza sezonem - dodała.

Prezydent Gdyni, Aleksandra Kosiorek, podkreśliła z kolei wyjątkową współpracę miast.

Każde z tych miast ma własny charakter, historię i energię, a jednocześnie to właśnie ich różnorodność i wzajemne uzupełnianie się tworzą destynację o niezwykłym potencjale - mówiła.

Trójmiasto w elitarnym gronie

W tegorocznym zestawieniu Best of the World znalazły się zarówno miasta, regiony, jak i obszary przyrodnicze z całego świata – od europejskiego wybrzeża Bałtyku po lasy południowego Chile. Trójmiasto dołączyło tym samym do grona najbardziej inspirujących miejsc, które warto uwzględnić w planach podróżniczych na 2027 rok.

Poniżej pełna lista 25 kierunków pogrupowanych geograficznie. Kolejność nie oznacza pozycji w rankingu.

Best of the World 2027:



Ameryka Północna

● Południowa część regionu Ozark, USA

● Madison, USA

● Halifax, Kanada

● Baltimore, USA

● Pacific Coast Highway, USA

Meksyk i Karaiby

● Maya Ka’an, Meksyk

● Grenada

● Portoryko

Ameryka Południowa

● Park Narodowy Cape Froward, Chile

● Kuélap, Peru

● Salvador, Brazylia

Australia

● Melbourne, Australia

Europa

● Dumfries i Galloway, Wielka Brytania

● Lipsk, Niemcy

● Normandia, Francja

● Santander, Hiszpania

● Trójmiasto, Polska

● Vestland, Norwegia

Afryka

● Luksor, Egipt

● Malawi

Azja

● Penang, Malezja

● Niigata, Japonia

● Chengdu, Chiny

● Dżajpur, Indie

● Szlak Transkaukaski, Armenia