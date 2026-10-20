Cuda Polski 2026 wybrane! Oto 16 miejsc, które zachwyciły Polaków

RMF24

Ponad 200 tysięcy głosów, 48 nominowanych lokalizacji i tylko 16 laureatów – tak wyglądała tegoroczna edycja plebiscytu „Cuda Polski 2026” organizowanego przez National Geographic Traveler. Czytelnicy magazynu po raz kolejny udowodnili, że Polska to kraj pełen niespodzianek, a piękno i różnorodność naszych regionów potrafią zachwycić nawet najbardziej wymagających podróżników.

Polska pełna inspiracji

Wśród nominowanych znalazły się zarówno spektakularne przestrzenie naturalne, malownicze szlaki, urokliwe miasteczka, jak i wyjątkowe obiekty kultury oraz historii. Tak duże zaangażowanie głosujących pokazuje, że Polacy coraz chętniej odkrywają mniej oczywiste zakątki kraju, doceniając lokalne atrakcje i autentyczne doświadczenia.

Dolny Śląsk z przyrodniczą perłą

Wśród tegorocznych laureatów znalazło się m.in. Arboretum Wojsławice – reprezentant Dolnego Śląska, który zachwyca feerią barw, imponującymi Kolekcjami Narodowymi oraz unikalną architekturą krajobrazu.

To dowód na to, że Dolny Śląsk to nie tylko zamki i podziemia, ale także prawdziwe przyrodnicze skarby, które warto odwiedzać o każdej porze roku.

Na liście zwycięzców znalazły się miejsca z każdego województwa. Wśród nich m.in. Krynica-Zdrój w Małopolsce, Szlak Orlich Gniazd na Śląsku, Kanał Elbląski na Warmii i Mazurach czy Kraina 100 Jezior w Wielkopolsce.

Każde z tych miejsc ma swój niepowtarzalny charakter i historię, a razem tworzą mapę inspirujących celów podróży dla wszystkich, którzy chcą odkrywać Polskę na nowo.

Pełna lista Cudów Polski 2026

Oto wszyscy tegoroczni laureaci plebiscytu National Geographic Traveler:

- Arboretum w Wojsławicach na Dolnym Śląsku – jeden z najpiękniejszych ogrodów botanicznych w kraju, słynący z rododendronów, azalii i liliowców.

- Legendarna wieża w Kruszwicy nad jeziorem Gopło w Kujawsko-Pomorskiem – miejsce pełne historii i malowniczych widoków.

- Kraszczady – region Lubelszczyzny zachwycający spokojem, pagórkami i ścieżkami rowerowymi.

- Gród Santok w Lubuskiem – ważne stanowisko archeologiczne z muzeum prezentującym bogatą historię regionu.

- Aflopark w Pabianicach w Łódzkiem – nowoczesny ogród pokazowy i centrum edukacji przyrodniczej, idealny na rodzinny wypoczynek.

- Krynica-Zdrój w Małopolsce – uzdrowisko z zabytkowym deptakiem, pijalniami wód i niepowtarzalną atmosferą.

- Świdermajery w Otwocku na Mazowszu – unikatowe, drewniane wille będące symbolem miasta i regionu.

- Zamek w Niemodlinie na Opolszczyźnie – historyczna rezydencja łącząca style gotycki, renesansowy i barokowy.

- Kościół w Haczowie na Podkarpaciu – największy gotycki drewniany kościół w Europie, wpisany na listę UNESCO.

- Suwalszczyzna z Jeziorem Hańcza na Podlasiu – region ponad 250 jezior i najgłębszego akwenu w Polsce.

- Kalwaria Wejherowska na Pomorzu – ważny ośrodek pielgrzymkowy z malowniczymi trasami spacerowymi.

- Szlak Orlich Gniazd w Śląskiem – średniowieczne zamki i warownie na malowniczej trasie.

- Rzeka Nida w Świętokrzyskiem – raj dla kajakarzy i miłośników przyrody.

- Kanał Elbląski w Warmińsko-Mazurskiem – unikatowy zabytek hydrotechniki z XIX wieku, słynący z pochylni.

- Kraina 100 Jezior w Wielkopolsce – region idealny dla fanów sportów wodnych i rowerowych.

- Chłopy w Zachodniopomorskiem – nadbałtycka miejscowość z zachowanym układem tradycyjnej wsi rybackiej.

