„Nie rób sobie jaj ze zdrowia! Zbadaj się!”- to akcja Fundacji Hospicyjnej oraz Rzemieślnika, gdańskiego barber shopu. Panowie się badają, a później mogą skorzystać bezpłatnie z usług barberów. To druga edycja tej akcji, która wpisuje się w listopadową kampanię Movember, dotyczącą świadomości męskich nowotworów.

/ Fot. Katarzyna Danaj /

30 listopada zapraszamy wszystkich panów na badania PSA i Beta HCG, zajmuje to chwilę, polega na pobraniu krwi z palca. Po badaniu czeka Barber i fotel, zapraszamy na darmowe strzyżenie. W zeszłym roku to się sprawdziło, zainteresowanie było bardzo duże, panowie momentami stali w kolejkach. Wystarczy ukłucie palca, kropla krwi, aby mieć pewność co do swojego zdrowia. To naprawdę niewiele - mówi w rozmowie z RMF MAXX Katarzyna Paluch współorganizatorka akcji.

W sobotę 30 listopada w Forum Gdańsk w godzinach od 12.00 do 20.00 wszyscy mężczyźni będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych raka prostaty.

Każdy mężczyzna badający się to dla nas, dla Fundacji Hospicyjnej w przyszłości być może jeden pacjent mniej. Panowie chcą się badać, są coraz bardziej świadomi, chcemy im to ułatwić" - dodaje Paweł Ryta z Fundacji Hospicyjnej.

/ Fot. Katarzyna Danaj /

Każdy przebadany będzie mógł zasiąść na barberskim fotelu i oddać się w ręce fachowców od brzytwy, którzy zadbają o fryzury i zarost.

Można zadbać o swoje zdrowie, a później także o swój wygląd. Będzie siedem foteli, wciągnęliśmy w akcję 11 barber shopów z Trójmiasta - dodaje Bartosz Marcinkowski Rzemieślnik Barber Shop z Gdańska.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie muzyka na żywo, za konsoletą staną trójmiejscy dj’e.

Badania w kierunku profilaktyki raka jąder wskazane są od 20 roku życia, a od 40 roku życia nowotworu prostaty. Za przeprowadzenie badań odpowiada centrum medyczne HMS Assistance, które jest partnerem akcji.

Sprawdzenie poziomu PSA, to przyjazne badanie, polega na pobieraniu z palca niewielkiej ilość krwi, po chwili mamy już wynik. Testy tego typu to pierwszy krok w profilaktyce, zaraz po samobadaniu. Zalecamy je wykonywać raz do roku - mówi Jakub Kotuła z Centrum medycznego HMS Assistance.

Organizatorzy są przygotowani na przebadanie pięciuset osób.