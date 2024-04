Mężczyzna groził 12-letnim uczennicom nożem i zabrał im puszkę, w której było 150 zł. Sąd zadecydował o trzech miesiącach aresztu dla 22-latka, który podejrzany jest o rozbój w Nowym Dworze Gdańskim.

Policja / Shutterstock

Do napaści na nastolatki doszło w ubiegłym tygodniu w okolicy Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim.

Jak co roku w tym czasie odbywała się zbiórka pieniędzy na hospicjum przez uczniów ze szkoły podstawowej. W pewnym momencie do trzech 12-letnich uczennic podbiegł mężczyzna, który ukradł im puszkę z zawartością 150 zł, po czym zagroził im użyciem noża kuchennego i uciekł - powiedziała rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim mł. asp. Karolina Figiel.

Na podstawie zeznań świadków i zapisów monitoringu policjanci ustali, że napaści dokonał 22-letni mieszkaniec Nowego Dworu Gdańskiego.

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej (grozi za to do 10 lat więzienia). Sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie.