Mina przeciwpancerna TM-53 z zapalnikiem trafiła do skupu złomu w gminie Władysławowo. 36-latek, który ją przyniósł twierdził, że znalazł ją na publicznej "wystawce" i nie zdawał sobie sprawy, co to jest. Niebezpieczny przedmiot zabezpieczyli saperzy z Rozewia, a służby ustalają, skąd pochodził.