Premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia otwierającego Forum Wizja Rozwoju / Marcin Gadomski / PAP

Premier podkreślił, że po kilku ostatnich trudnych latach (...) możemy powiedzieć, że doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest uodpornienie gospodarki na różnego rodzaju wstrząsy. Ale też - zaznaczył - ważne jest realizowanie wspólnego celu, którym jest dbałość z jednej strony o sprawy ludzkie, z drugiej o rozwój.



Ostatnie wstrząsy, ostatnie ciosy, można przyrównać do walk bokserskich. Bardzo dobrych bokserów poznaje się po tym jak wyprowadzają ciosy, ale jeszcze lepszych bokserów poznaje się po tym jak przyjmują ciosy. Polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy, polscy pracownicy przyjęli te ciosy w bardzo umiejętny sposób - mówił premier.



Jak dodał po tych kilku trudnych latach możemy pochwalić się najwyższym poziomem wzrostu gospodarczego wśród dużych gospodarek UE, jednym z najwyższych w Europie i jednym z najwyższych w OECD.



Porównując ostatni kwartał 2019 roku, czyli ostatni sprzed pandemii, do pierwszego kwartału tego roku, za który mamy pełne dane, polska gospodarka urosła o ponad 11 proc. - wskazał Morawiecki.



Premier przyrównał te dane do gospodarki Czech. Gospodarka naszych południowych sąsiadów (...) zaliczyła w tym samym czasie ujemny wzrost skumulowany. Tu jest 11 proc., tu ujemny na poziomie -0,9 proc. - powiedział.



To jest swego rodzaju świadectwo i dowód zarazem tego, że wszystkie nasze działania: tarcza antykryzysowa, tarcza antyinflacyjna nie tylko osłoniły społeczeństwo przed wzrostem bezrobocia, ale także dały nam paliwo rozwojowe - ocenił Morawiecki.

Malejące bezrobocie i rekordowa liczba miejsc pracy

Zaznaczył, że w dwóch podstawowych filarach naszej wizji rozwoju: społeczeństwo i gospodarka staramy się przeprowadzać przez to wzburzone morze trudności gospodarcze naszego społeczeństwa, naszych spraw gospodarczych. Miedzy młotem hiperinflacji, która nam groziła i kowadłem bardzo wysokiego bezrobocia, które nam groziło - mówił.



Są kraje w Europie, które mają wyższe bezrobocie niż Polska. U nas ono maleje - ocenił premier i dodał, że w Polsce jest "rekordowa liczba miejsc pracy i rekordowa liczba osób pracujących".



Polska stoi dziś przed unikalną szansą wejścia w czwartą rewolucję przemysłową, która już trwa wokół nas. Nie tylko jako naśladowca, ale także jako podmiot, który sam też współdecyduje o swoich losach i który ma szanse rozwijać najnowsze techniki, najnowsze technologie, który ma szansę kreować rzeczywistość wokół nas. Tej szansy nie możemy tym razem zmarnować - podkreślił.

Cyfrowa rewolucja

Morawiecki powiedział, że w ostatnich latach Polska przeszła ewolucję od "systemu analogowego do systemu cyfrowego", co ma odzwierciedlenie m.in. w ucyfrowieniu wielu usług publicznych. Zdaniem premiera, teraz czas na "najważniejszy skok w gospodarkę przyszłości", który w jego ocenie musi się odbyć przede wszystkim przy udziale przedsiębiorców. Do tego - jak dodał - potrzebna jest symbioza pomiędzy stroną rządową, a przedsiębiorcami.



Czwarta rewolucja przemysłowa to ogólna koncepcja odnosząca się do pojęcia rewolucji przemysłowej w związku ze współczesnym wzajemnym wykorzystywaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych a także technik wytwórczych. Nazywana "wiekiem zanikania bariery ludzie/maszyny", jest czwartą rewolucją po "wieku pary", "wieku elektryczności" oraz "wieku komputerów". Jej charakterystycznym wynalazkiem jest internet.



Jednym z promotorów tego zjawiska jest Klaus Schwab, twórca Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, w czasie którego wielokrotnie poruszano kwestie związane z czwartą rewolucją przemysłową. Zdaniem Schwaba, zmiany związane z nastaniem tej rewolucji "pod względem rozmiaru, tempa i zakresu, nie mają sobie równych w historii".

Rozwój gospodarczy decyduje o międzynarodowym sukcesie

Premier przytoczył rozmowę z organizatorami Forum Wizja Rozwoju, którzy mówili o jakości rozwoju gospodarczego jako podstawowym czynniku, który będzie decydował o sukcesie na arenie międzynarodowej poszczególnych państw. Na tę jakość, wysokomarżowe produkty, takie które dadzą duży wpływ w podatkach, zwracamy szczególną uwagę. Bo ten mechanizm rozwoju może być mechanizmem bardzo korzystnym, który pomoże nam wyrwać się z tego kręgu gospodarki średniego rozwoju (...) - podkreślił.



Morawiecki ocenił, że w ostatnich pięciu latach mieliśmy do czynienia z przełamaniem bariery, której "przez wieki" nie mogliśmy przełamać. Dziś idziemy w kierunku wyrównania średniej do średniej życia, średniego poziomu PKB na głowę mieszkańca liczonej siłą nabywczą. I tej niebywałej szansy nie możemy zmarnować - zaznaczył. Wyjaśnił, że aby ta szansa nie została zmarnowana, potrzebujemy bezpieczeństwa. To podstawa, dlatego tak bardzo inwestujemy w bezpieczeństwo - podkreślił premier.



Zwrócił uwagę, że Polska potrzebuje również zastrzyku innowacyjności, tego, co pozwoli aby w niektórych technologiach, przemysłach i sektorach gospodarki, to Polska i polskie firmy wytyczały kierunek rozwoju. Jego zdaniem - tak się dzisiaj dzieje, "stawiamy pierwsze kroki na tym nieznanym lądzie" - mówił. Ocenił, że śmiało rozwijamy nasze skrzydła (...) bo to oznacza, że mamy szansę zaoferować polskiemu społeczeństwu coś bezcennego - rozwój o charakterze wysokiej jakości, takiej który będzie oznaczał dalszą trwałość o społeczeństwo i redukcję ubóstwa - podał.



Premier podkreślił, że stery należy powierzać fachowcom, którzy doprowadzili do "skutecznego uszczelnienia systemu finansowego"



VI edycja Forum Wizja Rozwoju rozpoczęła się w poniedziałek w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W dwudniowym wydarzeniu konferencyjnym weźmie udział 200 ekspertów, przedstawicieli świata biznesu i władz państwowych. W trakcie Forum zaplanowano 50 paneli dyskusyjnych podczas których zostaną poruszone kwestie związane z energetyką, e-gospodarką, innowacjami, inwestycjami oraz zdrowiem i obecnością seniorów na rynku pracy. Forum Wizja Rozwoju towarzyszyć będzie Kongres Srebrnej Gospodarki oraz Targi Pracy.