Klucze do 18 mieszkań w zamian za remont niedługo trafią do nowych najemców. Miasto wciąż ma w swojej ofercie dwa lokale do wynajęcia. Na początku przyszłego miesiąca odbędzie się tak zwana „dogrywka” w ramach publicznej oferty najmu. Będzie to okazja do ponownego obejrzenia mieszkań i zdecydowaniu o wynajęciu.

/ gdansk.pl / Oferta skierowana jest do osób, które zakwalifikowały się do pomocy mieszkaniowej, jednak nie znalazły się na tegorocznej liście komunalnej. Jeśli zdecydują się na samodzielny remont, klucze do mieszania będą mogli otrzymać jeszcze w tym roku. Przyszli najemcy zobowiązani są do wykonania remontu we własnym zakresie i do tego na własny koszt. Oczekujący, którzy zdeklarowali się, że wykonają remont, mogą liczyć na zwolnienie z opłat związanych z najmem przez cały czas trwania remontu, nawet do 24 miesięcy. "Nie mają także obowiązku wpłaty kaucji mieszkaniowej, a w przypadku, gdy w lokalu konieczna jest zmiana sposobu ogrzewania, skorzystać mogą z dofinansowania do likwidacji pieców węglowych" – mówi Aleksandra Strug z Gdańskich Nieruchomości. Oba mieszkania będą udostępnione uczestnikom programu, realizowanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Gdańskie Nieruchomości, 7 i 8 listopada. Od 2020 r. w ramach programu miasto przekazało już 66 mieszkań, w których zamieszkały rodziny po tym jak je samodzielnie wyremontowały. W 2022 r. zaproszenie do programu otrzymało 180 rodzin. "Niemal 100 z nich wzięło udział w programie i obejrzało mieszkania zaoferowane do wynajęcia. Każdy z uczestników miał możliwość obejrzenia trzech wybranych przez siebie lokali, które udostępniali im pracownicy Gdańskich Nieruchomości "– dodaje Strug. Wyniki oraz szczegóły dotyczące publicznej oferty najmu lokali w zamian za wykonanie remontu można sprawdzić na stronie Gdańskich Nieruchomości. Autor: Stanisław Pawłowski Zobacz również: Kierowca autobusu mówił do siebie. Był pod wpływem amfetaminy

