​Jutro rusza głosowanie w związku z 11. edycją Sopockiego Budżetu Obywatelskiego. Od 5 do 19 września mieszkańcy zdecydują o tym, na co miasto wyda ponad 3,5 mln złotych. Nowością w tym roku jest młodzieżowy budżet obywatelski.

Głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego / Urząd Miasta Sopotu / Materiały prasowe

Głosować może każdy Sopocianin - niezależnie od wieku. Swoje głosy oddawać mogą również osoby niezameldowane w Sopocie, aby to zrobić wystarczy złożyć oświadczenie o zamieszkaniu na terenie miasta.

Głosowanie będzie prowadzone online przez stronę Sopockiego Budżetu Obywatelskiego, w mobilnych punktach do głosowania oraz podczas wrześniowych wydarzeń organizowanych przez samorząd. Kartę do głosowania będzie można zostawić również w specjalnie do tego przygotowanej skrzynce, która stać będzie przed Urzędem Miasta.

Sopot przekaże na projekty zgłoszone w budżecie 3,57 mln zł z czego 1,65 mln zł na zadania ogólnomiejskie i 1,92 mln na lokalne. Miasto zostało podzielone na 4 okręgi - na każdy z nich zostanie przekazane do 480 tys. ze środków przeznaczonych na zadania lokalne.

Oprócz przekazania głosu na wybrane przez siebie projekty, osoby biorące udział głosowaniu będą mogły negatywnie zaopiniować wybrane projekty. W przypadku, gdy głosy negatywne osiągną 50 proc. głosów oddanych pozytywnie, o skierowaniu projektu do realizacji zdecyduje komisja Rady Miasta zajmująca się budżetem obywatelskim - mówi Anetta Konopacka z Urzędu Miasta Sopotu.

Sopocki Budżet Obywatelski wkracza w drugą dekadę. Przez te lata mieszkańcy przekonali się, że ich głos ma realny wpływ na to, jak miasto się zmienia. Inwestycje wykonane w ramach BO można spotkać niemal w każdym zakątku Sopotu. Mam nadzieję, że do tegorocznej edycji uda nam się zaangażować jeszcze więcej sopocian, bowiem szczególnie namawiam do włączenia się w działania na rzecz lokalnej społeczności naszych nowych mieszkańców - wszystkich gości z zagranicy, którzy znaleźli w Sopocie swój nowy dom. Z góry bardzo dziękuje za każdy oddany głos - mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Głos młodych w Budżecie Obywatelskim

Sopot przekaże ze środków Sopockiego Budżetu Obywatelskiego - 180 tys. zł dla 9 szkół znajdujących się w mieście. Każda z nich otrzyma pulę 20 tys. zł na realizację pomysłów uczniów.

Jest to o tyle cenne, że to sami młodzi ludzie będą decydować o tym, czy chcą np. mieć w szkole spotkanie z psychologiem czy wyjść do teatru, a może postawić jakieś urządzenie w ogrodzie, na podwórku. Chcemy jeszcze bardziej zaangażować młodych sopocian, chcemy im oddać inicjatywę. Młodzież potrzebuje poczucia sprawczości, chce mieć wpływ na to, co dzieje się w ich najbliższym środowisku. Młodzieżowy budżet to też element edukacji obywatelskiej, bo jeżeli młodzi zaangażują się w budżet obywatelski na terenie szkoły i zobaczą, że to działa, to potem będą się chętniej angażować w budżet obywatelski na poziomie miasta. I będą widzieli, że to ma sens - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. O zasadach i sposobie przeprowadzenia młodzieżowego BO decyduje Młodzieżowa Rada Miasta.

Po zakończonym głosowaniu Sopot będzie miał czas do końca miesiąca, aby przedstawić zwycięskie projekty w tegorocznej 11. edycji Sopockiego Budżetu Obywatelskiego.

Autor: Stanisław Pawłowski