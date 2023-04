Policjanci z Malborka zatrzymali 17-latka, który kilka dni temu w centrum miasta zaatakował piętnastolatka. Napastnik ubrał kominiarkę, uderzył chłopaka w twarz i grożąc mu pobiciem ukradł e- papierosa. Mężczyzna za rozbój będzie odpowiadał jak osoba dorosła.

Jak podają policjanci, w miniony czwartek 15-latek został zaatakowany na jednej z ulic w centrum Malborka tuż po godzinie 11.00. Sprawca podbiegł do nastolatka, uderzył go w twarz i grożąc pobiciem ukradł e-papierosa o wartości 150 złotych, po czym uciekł.

Policjanci zajmujący się sprawą ustalili tożsamość napastnika i w poniedziałek zapukali do jego drzwi. 17-latek został przewieziony do policyjnego aresztu. Wczoraj usłyszał zarzut dokonania rozboju i będzie odpowiadał za to przestępstwo jak osoba dorosła. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Prokurator zadecydował o objęciu podejrzanego policyjnym dozorem.