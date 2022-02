Od dziś płatny jest parking przed Ergo Areną. Prywatny operator opłaty naliczać ma tam przez całą dobę. Celem tej zmiany jest usprawnienie ruchu w okolicach hali stojącej na granicy Gdańska i Sopotu.

Ergo Arena / Adam Warżawa / PAP

Od otwarcia hali w 2010 roku, mieszczący około 700 samochodów parking, był płatny wyłącznie podczas odbywających się w hali widowisko-sportowej wydarzeń - meczów, koncertów, targów czy wystaw. Od dziś za zostawienie tam samochodu trzeba będzie płacić codziennie i przez całą dobę. W trakcie organizowanych w hali imprez wysokość opłaty uzależniona będzie od rangi danego wydarzenia. Parkowanie podczas dużego koncertu będzie tańsze, niż podczas ligowego, koszykarskiego czy siatkarskiego meczu.

Zmiana ta - jak tłumaczą przedstawiciele Ergo Areny - ma poprawić płynność ruchu w okolicach hali przed dużymi imprezami i zmniejszyć korki na drogach dojazdowych do obiektu. Drogi, z których korzystają nie tylko uczestnicy wydarzeń w hali, korkowały się między innymi w związku z koniecznością pobierania opłat od wjeżdżających na parking. Teraz pobierających opłaty zastąpiły parkometry. Po przeprowadzeniu konkursu Spółka Hala Gdańsk - Sopot sp. z o.o. wyłoniła operatora terenu. Umowę na zarządzanie parkingiem P2 podpisano z firmą WEIP Sp. z.o.o. - mówi Aleksandra Samborska z hali Ergo Arena.

Jak dodaje za parking zapłacić będzie można w jednym z 15 parkometrów. W parkomatach będzie można płacić monetami, kartą płatniczą oraz BLIK-iem. Przy zakupie biletu obowiązkowe będzie wpisanie numeru rejestracyjnego dzięki czemu płatność będzie mogła być weryfikowana online niezależnie od tego czy kierowca pozostawi bilet na podszybiu. Płatności za parking będzie można dokonywać również przez aplikację mobilną ePark - informuje Samborska. Przez aplikację kupić będzie można także abonament na parking. Aktualnie jego cena to 150 złotych za miesiąc.

Na co dzień parkowanie przed halą kosztować ma złotówkę za pierwszą godzinę i 3 zł za każdą kolejną. To ceny za auto osobowe. 2 zł za pierwszą godziną i 5 zł za każdą kolejną to z kolei stawka dla autobusów. Inaczej ma to wyglądać w dniu wydarzeń:

Cennik podczas imprez typu mecze ligowe, targi:

pojazdy osobowe

pół godziny bezpłatnie po pobraniu darmowego biletu z parkometru

6 godzin - 10,00 zł

autobusy

6 godzin - 30,00 zł

Cennik podczas dużych imprez:

pojazdy osobowe

pół godziny bezpłatnie po pobraniu darmowego biletu z parkometru

8 godzin - 30,00 zł

autobusy

8 godzin - 50,00 zł

Więcej o nowych zasadach funkcjonowania parkingu przed Ergo Areną przeczytać można tutaj.

Co ważne zmiana ta ma nie wpłynąć na funkcjonowanie w wakacje tak zwanego eko-parkingu, który od kilku lat promują władze Sopotu i z którego korzystało coraz więcej turystów. Do tej pory można było tam za darmo zostawić samochód i za 3 złote, meleksem, dostać się do centrum Sopotu. Te działania miały wpłynąć na zmniejszenie ruchu i korków w kurorcie w lipcu i sierpniu. Idea nie będzie miała jednak sensu, jeśli parking będzie płatny. Z nieoficjalnych informacji wynika, że projekt eko-parkingu ma być kontynuowany, trwają jednak jeszcze ustalenia związane z zasadami parkowania w trakcie wakacji.