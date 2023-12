Pomorska Kolej Metropolitalna, spółka samorządu województwa, ogłosiła przetarg na dokumentacje nowej linii kolejowej PKM Południe i dwóch inwestycji drogowych. Nowa PKM pozwoliłaby skrócić czas podróży komunikacją miejską ze Śródmieścia do węzła Kowale do 14 minut.

/ Fot. UMWP / Materiały prasowe

To kolejny krok po podpisaniu w listopadzie umowy przez Województwo Pomorskie i Miasto Gdańsk na współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej PKM Południe. Szacunkowy koszt wszystkich prac do 2026 roku wyniesie ok. 50 mln zł.

Przetarg dotyczy trzech zadań. Pierwsze to "zadanie kolejowe" polegająca na budowie linii kolejowej 250 na odcinku Gdańsk Śródmieście - Gdańsk Kowale. Do tego zadanie obejmuje, budowę sześciu nowych stacji pasażerskich, z których dwie znajdować się będą pod ziemią, dwie w wykopach, a dwie na estakadach, budowę kilkudziesięciu obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. mostów, wiaduktów i tuneli i przebudowę wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, naziemną i nadziemną

Planowany przebieg PKM Południe / Fot. UMWP / Materiały prasowe

Dwa pozostałe to "zadania drogowe", które obejmują budowę bezkolizyjnych przejazdów nad magistralą E-65 oraz nad Traktem św. Wojciecha i tzw. Nową Sandomierską oraz budowę II etapu ulicy Nowej Świętokrzyskiej.

Jak patrzymy na Gdańsk Południe gminę Kolbudy czy Pruszcz Gdański, widzimy, że jak kania dżdżu potrzebują one sprawnej komunikacji. Jest jednak jeszcze druga rzecz. Zależy nam, aby inwestycja zmieniła oblicze obszarów miasta - mówiła o projekcie Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska,

Trasa PKM Południe rozpoczynać się będzie na stacji Gdańsk Śródmieście, a w pierwszym etapie pociągi dojada do przystanku Gdańsk Kowale.

Jak podkreślają samorządowcy, jeśli uda się pozyskać środki z Unii Europejskiej to wybudowanie kolei i wszystkich inwestycji zintegrowanych będzie możliwe do 2029 roku.