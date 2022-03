Z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie wyjechał konwój ze sprzętem strażackim i ratowniczym dla Ukraińców. Pomorscy strażacy przekazali również 10 używanych aut

Przygotowanie transportu sprzętu pożarniczego dla strażaków na Ukrainie / Adam Warżawa / PAP

W poniedziałek z Tczewa w woj. pomorskim wyjechał drugi konwój ze sprzętem strażackim i ratowniczym dla Ukraińców. Łącznie to będzie 176 palet, na których jest m.in. sprzęt ochrony osobistej dla strażaków, którzy pracują w bardzo ciężkich warunkach w Ukrainie - powiedział wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Służby, do których trafi sprzęt z Pomorza, muszą prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze w warunkach wojennych. Ten sprzęt ochrony osobistej, taki jak mundury, kaski, sprzęt pomocniczy, pompy, aparaty tlenowe to wszystko jest im potrzebne- dodał wojewoda.

Poza ciężarówkami wypełnionymi sprzętem dla strażaków, w konwoju wyruszyło również 10 samochodów strażackich, które zostaną w Ukrainie.

/ Adam Warżawa / PAP

To samochody gaśnicze, operacyjne i specjalne, które od razu mogą wejść do działań ratowniczo-gaśniczych. Nie jest to sprzęt nowy, ale zapewniam, że jest sprawdzony pod względem technicznym i w każdej chwili można go użyć - tłumaczył z kolei Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku st. bryg. Piotr Socha.

Poniedziałkowy konwój sprzętu strażackiego jest drugim, który wyruszył z Pomorza do ukraińskich strażaków. Pierwszy transport wyjechał 1 marca. Wartość sprzętu i używanych samochodów straż pożarna wyceniła na 6,5 mln złotych.