W czwartek i piątek będą kolejne utrudnienia na węźle Gdańsk-Południe. Mają związek z trwającą tam budową wiaduktu, który będzie częścią Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej.

Zdj. ilustracyjne / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Kierowcy jadący obwodnicą Trójmiasta muszą być przygotowani na tworzące się korki na wysokości wspomnianego węzła z powodu wprowadzanego tam zwężenia. Tym razem będzie ono dotyczyło kierowców jadących w stronę Gdyni.

W oba dni prace mają być prowadzone od g. 7 do 18. Kierowcy powinni uzbroić się w cierpliwość. Dobra wiadomość jest taka, że drogowcy będą co jakiś czas opuszczać jezdnie, wtedy ruch będzie odbywał się jak na co dzień.

Będą to krótkotrwałe - do 30 minut - zamknięcia szybkiego pasa jezdni, kierunek Gdynia. Jest to niezbędne do wykonania prac na Węźle Gdańsk-Południe - mówi Mateusz Brożyna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przebudowa węzła ma związek z budową Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, która ma zakończyć się w 2025 roku.

