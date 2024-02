Pakunek ze sporą kwotą pieniędzy trafił do Biura Rzeczy Znalezionych w Gdańsku. Kobieta znalazła go w piątek na ul. Grunwaldzkiej. Pieniądze czekają na właściciela, ale będzie musiał udowodnić, że należą właśnie do niego. Urząd Miasta nie informuje, jaka to kwota.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Zguba czeka na właściciela w Biurze Rzeczy Znalezionych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 9a. Wydanie przedmiotu z depozytu następuje po okazaniu dokumentu tożsamości, dokumentu potwierdzającego własność lub określeniu cech charakterystycznych rzeczy, podaniu przybliżonego miejsca i daty zgubienia. Zgodnie z przepisami rzecz znaleziona, która nie zostanie odebrana przez właściciela w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy - przypomina Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Później, jeśli także znalazca nie będzie jej chciał, przechodzi na własność powiatu. Po odnalezieniu właściciela, znalazcy przysługuje 10 proc. znaleźnego. Właściciel zgubionych pieniędzy proszony jest o kontakt bezpośredni z pracownikiem Biura Rzeczy Znalezionych pod nr tel. 798 122 027. Zobacz również: ​Hipopotam z gdańskiego zoo został adoptowany przez sanah

