Na Obwodnicy Trójmiasta (S6) utworzył się kilkukilometrowy korek na pasach w kierunku autostrady A1. Zator powstał także na drodze ekspresowej S7 w kierunku Gdańska oraz na drodze krajowej nr 6 w Godętowie.

Dyżurny PID GDDKiA Tomasz Haluch poinformował, że we wtorek po godz. 12:00 na Obwodnicy Trójmiasta (S6) utworzył się zator drogowy w kierunku autostrady A1. Korek ma ok. 7 kilometrów i tworzy się na odcinku od węzła Gdańsk Karczemki do węzła Gdańsk Południe - wyjaśnił.

Dodał, że około 4-kilometrowy zator jest również na drodze ekspresowej S7 w kierunku Gdańska, na odcinku od węzła Nowy Dwór Gdański do węzła Dworek.

Utrudnień należy się spodziewać także na drodze krajowej nr 6 na wysokości Godętowa w obu kierunkach.

Dyżurny PID GDDKiA przekazał, że korki na wspomnianych trasach są spowodowane dużym natężeniem ruchu.