Sopoccy policjanci zatrzymali do kontroli 33-latka z Włocławka, który kierował rowerem. Okazało się że miał w organizmie 2,6 promila alkoholu! Kosztowało go to 2500 złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock 13 września około godz. 23.00 policjanci z Sopotu podczas patrolowania centrum miasta zauważyli rowerzystę, który miał wyraźne problemy z utrzymaniem równowagi, dlatego zatrzymali go do kontroli. Szybko się okazało, że 33-letni cyklista w ogóle nie powinien siadać za kierownicą swojego jednośladu. Mieszkaniec Włocławka miał 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci udaremnili dalszą jazdę rowerzyście. Nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzny kosztowało go 2500 złotych.

Zobacz również: Trwa nabór do drugiej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Zmarł konserwator zabytków Ludwik Brzuskiewicz

Ruszył drugi etap testów Mevo 2.0. Mieszkańcy mogą testować rowery za darmo.