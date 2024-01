Po relaksującym spacerze brzegiem morza, zamszowe buty często będą wymagać szczególnej pielęgnacji. Dzięki temu zadbasz o ich wygląd oraz odpowiedni stan, by posłużyły Ci dłużej. W jaki sposób zadbać o obuwie, by pozbyć się piasku czy soli morskiej? Przeczytaj nasz poradnik.

/ Materiały prasowe

Jak dbać o zamszowe buty?

Producenci obuwia proponują w ofertach swoich sklepów bardzo duży wybór jeśli chodzi o kroje, fasony czy też materiały wykonania butów. Dzięki temu mamy o wiele większą możliwość, by wybrać coś, co całkowicie spełni nasze wymagania i będzie pasowało do wielu stylizacji. By wybrać odpowiednie, trzeba się jednak trochę nagłowić.

Dobrym wyborem może być obuwie zamszowe, które dopasujesz zarówno do strojów codziennych, jak i sportowych, np. z ubraniami z kolekcji Outhorn na Answear.com. Gdy Twój wybór na spacer nad morzem padnie na buty wykonane z połączenia zamszu i siateczki, po relaksującym czasie na plaży możesz jednak zastanawiać się, jak prawidłowo o nie zadbać, by oczyścić je m.in. z piasku. Zamsz łatwo może się uszkodzić lub zabrudzić. Czym skutecznie usunąć brud, by nie pogorszyć wyglądu butów?

Warto pamiętać, że obuwie z takiego materiału należy wyczyścić na sucho. Choć można spotkać się z wieloma radami, by robić to inaczej, często może to wpłynąć na prezentację obuwia. Dlatego jeśli podczas spaceru po trójmiejskich plażach nawet przypadkowo zamoczyłeś swoje obuwie, najpierw je osusz. Modele z zamszu i nubuku powinno się pielęgnować za pomocą szczotki. Wystarczy, że delikatnie wyszczotkujesz powierzchnię buta, a brud powinien łatwo zejść. Możesz się także wspomóc specjalną gumką, która poradzi sobie z czyszczeniem butów.

Czym wyczyścić buty z zamszu po spacerze nad morzem?

Zakończyłeś właśnie swoją przechadzkę po nadmorskim kurorcie, jednak dostrzegasz, że Twoje buty są mocno zabrudzone? Nie martw się, ten materiał można łatwo utrzymać w dobrym stanie, by jak najdłużej wyglądał jak nowy. Wystarczy przestrzegać jedynie kilku zasad, a obuwie będzie prezentowało się idealnie.

Jak już wspomnieliśmy, codzienne zabrudzenia staraj się usunąć szczotką. Wyczesz dokładnie całą powierzchnię, najlepiej partiami i pod włos, by zrobić to bez pominięcia żadnego fragmentu. Wspomóż się gumką przy nieco bardziej trudnych zabrudzeniach. Pamiętaj, że regularne czyszczenie zapewni Ci najlepszy efekt, a odpowiednie jego wykonanie nie naruszy struktury zamszu.

Co w przypadku, gdy odświeżenia wymaga jedynie część gumowej podeszwy butów? Wtedy sprawa wygląda nieco inaczej. W tym przypadku możesz śmiało posłużyć się szmatką zanurzoną w roztworze ciepłej wody z mydłem. Przetrzyj ją na koniec delikatnie na sucho. Podczas tej czynności zwróć uwagę, czy woda nie dostaje się na żaden zamszowy element w bucie. Mokra szmatka nie sprawdzi się w oczyszczaniu całego buta z zamszu.

/ Materiały prasowe

Pranie zamszowych sneakersów w pralni - czy to dobry pomysł?

Absolutnie nie! Butów z zamszu nie powinno się poddawać całościowemu zamoczeniu - może to spowodować odkształcenia i nieestetyczny wygląd obuwia po praniu. Powinno się je pielęgnować jedynie na sucho. Pamiętaj, aby najpierw ściągnąć wierzchnie zabrudzenia, takie jak piasek. Możesz to zrobić delikatnie szczoteczką lub suchą szmatką. Pozostawienie na butach ziarenek piasku czy kamieni może uszkodzić delikatny materiał butów. Gdy jednak niezbędne okaże się ich umycie, trzeba wykorzystać specjalistyczny szampon i postępować według instrukcji producenta.

A co w przypadku innych butów? Niektóre modele wykonane z materiałów tekstylnych nadają się do prania w pralce. Musisz jedynie przestrzegać kilku zasad, by ich nie uszkodzić. Największe zabrudzenia usuń przed włożeniem do bębna pralki i pamiętaj o wyjęciu sznurówek przed praniem. Włóż uprzednio buty do worka do prania bielizny - dzięki temu zadbasz o ich ochronę. Możesz także włożyć do prania ręcznik, który zamortyzuje buty przed obijaniem się. Konieczne będzie także wybranie specjalnego płynu do prania sneakersów - coraz więcej firm ma je w ofercie. Dopilnuj, by ustawić odpowiedni program z niezbyt wysoką temperaturą, obrotami wirowania i odpompowywania. Możesz także dodać do prania płynu odświeżającego, który zapewni butom przyjemny zapach.

Istotne będzie także odpowiednie wysuszenie obuwia. Suszenie to proces długotrwały. Najlepiej, gdyby obuwie wyschło samoistnie bez żadnego przyspieszania. Stawianie ich na kaloryferze to nie najlepszy pomysł - może doprowadzić do odkształceń i nieestetycznych zacieków. Bezpiecznie odśwież sneakersy i ciesz się nadmorskimi stylizacjami, które możesz stworzyć z ich udziałem i ubraniami, które oferuje np. marka Alpha Industries na Answear.com.

Renowacja i impregnacja białych butów

W pielęgnacji wymagających butów z zamszu ważna jest profilaktyka. Postaw na impregnację obuwia, którą możesz równie dobrze wykonać samodzielnie w domu. Dzięki temu zabezpieczysz swoje buty przed słoną wodą, brudem i piaskiem - również tym mokrym. Jak to zrobić? Na początku odpowiednio wyczyść buty i zaopatrz się w preparat w sprayu, a następnie rozpyl bezpośrednio na obuwiu w odległości ok. 20 cm i pozostaw na co najmniej 15 minut. Po takim zabiegu buty będą odporne na wodę i łatwiej będzie je wyczyścić z piasku.

Co w przypadku, gdy ukochane białe sneakersy np. z oferty marki New Balance na Answear.com nie są już tak piękne, jak na początku? Jest na to dobry sposób. Spróbuj renowacji swojego ulubionego modelu. Dzięki temu zabiegowi możliwa będzie regeneracja koloru butów. Przydatne może okazać się także malowanie butów - możesz oddać je w ręce profesjonalisty lub spróbować własnych sił. Nadadzą się do tego specjalne farby akrylowe.

Piasek, kurz, woda czy błoto to często codzienność podczas spacerów nad morzem, dlatego warto zabezpieczyć przed nimi swoje buty i odpowiednio je czyścić. Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się swoim ulubionym obuwiem przez kilka sezonów!