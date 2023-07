Blisko 2000 zawodników z ponad 50 krajów wzięło udział w zakończonym w niedzielę festiwalu Gdynia Sailing Days. To rekord frekwencji w 24-letniej historii festiwalu, który w tym roku trwał aż 27 dni.

Marina w Gdyni / Polski Związek Żeglarski / Materiały prasowe

Żeglarskie Dni Gdyni to impreza, która zgromadziła zarówno żeglarzy bardzo doświadczonych i utytułowanych, z medalistami Igrzysk Olimpijskich na czele, jak i najzdolniejszych w Polsce i na świecie juniorów oraz dzieci. Najmłodszego i najstarszego uczestnika dzieliło ponad 70 lat.

Swój kolejny tytuł mistrza Polski wywalczył Mateusz Kusznierewicz. Żeglował w Gdyni w załodze jachtu Aspire, która triumfowała w Morskich Żeglarskich Mistrzostwach Polski załóg wieloosobowych. Z medalem z Gdyni wyjechała Agnieszka Skrzypulec - wicemistrzyni olimpijska w klasie 470 z Tokio poprowadziła załogę YKP Szczecin do drugiego miejsca w regatach Ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej. Z kolei mistrzostwo świata w klasie Flying Dutchman (Latający Holender) zdobyli bracia z Danii Jorgen Bojsen-Moller i Jacob Bojsen-Moller. Ten pierwszy to czterokrotny olimpijczyk, mistrz olimpijski z Seulu (1998) i brązowy medalista z Barcelony (1992).

Mateusz Kusznierewicz / fot. Szymon Sikora / Materiały prasowe

Na wodach Zatoki Gdańskiej odbyły się ponadto Mistrzostwa Europy Juniorów w olimpijskich klasach 470 i ILCA 6 oraz nieolimpijskiej klasie 420. Rozegrano także regaty rangi Pucharu Europy w klasie 29er wygrane przez Polaków, Augusta Sobczaka i Krzysztofa Królika (Chojnicki Klub Żeglarski). Mogliśmy oglądać także szybkie katamarany, windsurferów w olimpijskiej klasie iQFoil, żeglarzy w niedawnej olimpijskiej klasie Finn i amatorskiej klasie OK Dinghy, a o mistrzostwo Polski rywalizowali młodzi zawodnicy w klasie O’pen Skiff.

250 zawodników w wieku od 7 do 13 lat z 37 klubów wzięło udział w regatach Kinder Joy of moving Puchar Trenerów w klasie Optimist. / Polski Związek Żeglarski / Materiały prasowe

250 zawodników w wieku od 7 do 13 lat z 37 klubów wzięło udział w regatach Kinder Joy of moving Puchar Trenerów w klasie Optimist. Okazałe trofeum z napawającym dumą napisem "Nadzieja żeglarstwa", przez rok będzie stało w domu reprezentanta YK Stal Gdynia 11-letniego Wiktora Kruszyńskiego. Warto podkreślić, że Kinder Joy of moving to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim popularyzacja aktywności fizycznej, zabawy poprzez sport oraz wartości takich, jak fair play, tolerancja i empatia.

Nie bez przyczyny mówi się, że Gdynia Sailing Days to całe spektrum tego, co żeglarstwo ma do zaoferowania niemal każdemu. Kilkanaście różnych klas regatowych dla żeglarzy w różnym wieku, o różnych predyspozycjach i warunkach fizycznych. Żeglarstwo typowo sportowe, jak i te bardziej amatorskie. Do tego szereg atrakcji w porcie i na plaży przybliżających żeglarstwo. Nasza impreza jest otwarta dla publiczności, przez marinę w Gdyni i miasteczko regatowe przewijało się tysiące mieszkańców i turystów, którzy mogli poczuć żeglarski klimat - mówi Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

Za rok Gdynia Sailing Days świętować będzie srebrne gody. Poza tradycyjnymi wydarzeniami, na Zatoce Gdańskiej odbędą się mistrzostwa Europy w klasie 29er.