Dziś Międzynarodowy Dzień Lwa. Z tej okazji w Ogrodzie Zoologicznym "Wybrzeże" w Gdańsku-Oliwie organizowana jest "Audiencja u Króla Lwa". W planach między innymi pokazowe karmienie lwów czy spotkania z opiekunami z działu drapieżnego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Początek świętowania zaplanowany jest na 9.30, rozpocznie je pokazowe karmienie w pawilonie lwów. Później pod tarasem widokowym zostaną wręczone lwom prezenty. Obecni na miejscu będą mogli zobaczyć jak zwierzęta je rozpakowują.

Zwierzęta na co dzień karmione są osobno ze względów bezpieczeństwa. Specjalnie dla zwiedzających nasze lwy dostaną dziś poukrywane smakołyki w różnych miejscach na wybiegu więc będzie można zaobserwować zwierzęta jak poszukują jedzenia - zapowiada Paweł Cieleski z gdańskiego ogrodu zoologicznego.

Dla odwiedzających tego dnia przygotowany został również punkt edukacyjny. Tam będą czekać opiekunowie zwierząt, z którymi będzie można porozmawiać o lwach, na temat ich biologii i o historii gdańskich kociaków.

Ten dzień w sposób szczególny obchodzony jest w Gdańsku, gdzie rzeźby czy wizerunku lwów spotkać można w wielu miejscach historycznego centrum Gdańska, czy nawet w herbie miasta.

Stado lwów angolskich w gdańskim zoo składa się aktualnie z czterech osobników. Doczekały się już 3 miotów, w których narodziło się 10 osobników. Wszystkie młode wyjechały do europejskich ogrodów, zasilać tamtejsze populacje.

Przewódcą stada od lat jest 12-letni Arco, który do Gdańska trafił z portugalskiego zoo w Lizbonie. Kolejnym lwem jest o rok młodsza samica Tshibinda. Do gdańskiego ogrodu zoologicznego trafiła również w 2014 roku z Parc des Félins we Francji. W tym samym roku, co dwa poprzednie lwy, do Gdańska trafiła też 9-letnia samica Berghi, która przyjechała z tego samego francuskiego ogrodu co Tshibinda. Najmłodsza jest 7-letnia Toli. Córka Berghi i Arco, urodziła w gdańskim zoo w 2015 r.