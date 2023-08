Tradycyjnie, od 11 do 15 sierpnia w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla celebrowany będzie Wielki Odpust ku czci Matki Bożej Wniebowziętej. Odbywają się wtedy dróżki do kapliczek związanych z życiem Matki Bożej i Jezusa. Jest to czas rekolekcji i pokuty.

Kapłani podczas odpustu udzielają sakramentu pokuty i pojednania. Głównym mszom świętym w tych dniach przewodniczyć będą: 11 sierpnia - o. Marek Augustyn OFMConv z sanktuarium w Rychwałdzie k. Żywca (kaznodzieja odpustowy); 12 sierpnia - o. bp Jacek Kiciński CMF z Wrocławia; 13 sierpnia - o. bp Stanisław Dowlaszewicz z Boliwii (rano) i ks. abp Adam Szal z Przemyśla (wieczorem); 14 sierpnia - ks. abp senior Józef Michalik z Przemyśla; 15 sierpnia o północy - neoprezbiterzy franciszkańscy (z kazaniem prowincjała o. Mariana Gołąba z Krakowa). Sumie odpustowej we wtorek 15 sierpnia o godz. 12.00 przewodniczyć będzie o. kard. Mauro Gambetti OFMConv, wikariusz generalny Ojca Świętego dla Państwa Watykańskiego, archiprezbiter bazyliki papieskiej św. Piotra w Watykanie oraz przewodniczący Administracji Bazyliki św. Piotra (Fabbrica di San Pietro). W programie odpustu znajdą się ponadto: nabożeństwa, procesje, dróżki Pana Jezusa i Matki Bożej oraz koncerty muzyczne, w tym oratorium kalwaryjskie "Idźcie na cały świat" Dominika Lasoty. Ze szczegółowym programem odpustu można się zapoznać na stronie kalwaryjskiego sanktuarium. Jerozolima Wschodu Kalwaria Pacławska jest sanktuarium, które nie ogranicza się tylko do klasztoru, ale rozciąga na okoliczne wzgórza, łąki i lasy. Kapliczki przybliżają tajemnice wiary zaczerpnięte z życia Chrystusa i Maryi. Ze względu na szczególny kult Męki Pańskiej, Kalwaria Pacławska często nazywana jest Jerozolimą Wschodu. Natomiast przez obecność cudownego obrazu Matki Boskiej i umiłowanie Maryi przez wiernych, nazywana też Jasną Górą Podkarpacia. Wielki Odpust Kalwaryjski jest miejscem spotkania dla wielotysięcznej rzeszy wiernych, którzy modlą się na dróżkach i uczestniczą w uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

