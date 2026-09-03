Gdańsk: Zderzenie pociągu pasażerskiego z ciężarówką. Poważne utrudnienia na kolei

RMF24

Na przejeździe w gdańskich Lipcach pociąg zderzył się z samochodem dostawczym na przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala, ruch pociągów między Pruszczem Gdańskim a Orunią został wstrzymany.

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, chodzi o pociąg relacji Gdynia Główna–Zielona Góra.

Skład uderzył w naczepę ciężarówki znajdującej się na strzeżonym przejeździe kolejowym. Służby będą ustalać, dlaczego doszło do wypadku, mimo rogatek.

Fragmenty przyczepy rozrzucone są w okolicy.

Kierowca w szpitalu

Kierowca ciężarówki był przytomny i o własnych siłach wydostał się z pojazdu. Po zbadaniu go ratownicy zdecydowali jednak o przewiezieniu mężczyzny do szpitala.

Na dolegliwości skarżyli się również maszynista i kilku pasażerów. Zostali przebadani na miejscu, jak się okazało, nie wymagali transportu do szpitala.

Na miejscu pracują strażacy, policja i służby kolejowe. Ruch między Pruszczem Gdańskim a Orunią jest wstrzymany, jedynie część pociągów kierowana jest objazdem przez Olszynkę.

Utrudnienia mogą potrwać nawet do późnego popołudnia.