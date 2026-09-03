Gdańsk: Zderzenie pociągu pasażerskiego z ciężarówką. Poważne utrudnienia na kolei

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, chodzi o pociąg relacji Gdynia Główna–Zielona Góra.
Skład uderzył w naczepę ciężarówki znajdującej się na strzeżonym przejeździe kolejowym. Służby będą ustalać, dlaczego doszło do wypadku, mimo rogatek.
Fragmenty przyczepy rozrzucone są w okolicy.
Kierowca w szpitalu
Kierowca ciężarówki był przytomny i o własnych siłach wydostał się z pojazdu. Po zbadaniu go ratownicy zdecydowali jednak o przewiezieniu mężczyzny do szpitala.
Na dolegliwości skarżyli się również maszynista i kilku pasażerów. Zostali przebadani na miejscu, jak się okazało, nie wymagali transportu do szpitala.
Na miejscu pracują strażacy, policja i służby kolejowe. Ruch między Pruszczem Gdańskim a Orunią jest wstrzymany, jedynie część pociągów kierowana jest objazdem przez Olszynkę.
Utrudnienia mogą potrwać nawet do późnego popołudnia.