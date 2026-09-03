Gdańsk: Zderzenie pociągu pasażerskiego z ciężarówką

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O godz. 22:25 Polskie Linie Kolejowe wznowiły ruch pociągów po jednym torze na szlaku Gdańsk Południowy - Pruszcz Gdański - przekazała w czwartek PAP Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK. Utrudnienia były spowodowane uderzeniem pociągu Intercity w naczepę ciężarówki na przejeździe Gdańsk Lipce. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala.

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, chodzi o pociąg relacji Gdynia Główna–Zielona Góra. Skład uderzył w naczepę ciężarówki znajdującej się na strzeżonym przejeździe kolejowym.

Służby będą ustalać, dlaczego doszło do wypadku, mimo rogatek. Ustalono natomiast, że kierowcą ciężarówki był 42-letni obywatel Bośni i Hercegowiny. Pociągiem relacji Gdynia Główna – Zielona Góra podróżowało około 250–300 pasażerów.

Fragmenty przyczepy rozrzucone są w okolicy.

Kierowca w szpitalu

Kierowca ciężarówki był przytomny i o własnych siłach wydostał się z pojazdu. Po zbadaniu go ratownicy zdecydowali jednak o przewiezieniu mężczyzny do szpitala. Na dolegliwości skarżyli się również maszynista i kilku pasażerów. Zostali przebadani na miejscu, jak się okazało, nie wymagali transportu do szpitala. Na miejscu pracują strażacy, policja i służby kolejowe.

Policjanci zbadali alkomatem maszynistę oraz 42-letniego obywatela Bośni i Hercegowiny - kierowcę ciężarówki. Mężczyźni byli trzeźwi. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że samochód ciężarowy wjechał na przejazd kolejowy po tym, jak zapory zaczęły się opuszczać - przekazał RMF FM asp. szt. Mariusz Chrzanowski.