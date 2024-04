Ruszył remont ulicy w obrębie skrzyżowania ul. Czarny Dwór z al. Jana Pawła II. To miejsce, w którym było dużo dziur, ale też niebezpieczne koleiny. Prace mają potrwać tydzień, do czwartku 18 kwietnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To droga, która korkuje się na co dzień, ponieważ jest wylotówką z miasta prowadzącą w stronę tunelu pod Martwą Wisłą. Dodatkowe zwężenie może tylko skumulować te utrudnienia.

Do remontu oddany będzie około 50 metrowy odcinek drogi, który był już w tragicznym stanie. Chodzi o lewoskręt z ul. Czarny Dwór w stronę al. Jana Pawła II.

W czasie prac remontowany lewoskręt zostanie wyłączony z ruchu, a na pozostałych pasach zmieni się organizacja ruchu. Obecny pas do jazdy prosto przeznaczony będzie do skrętu w lewo. Jazda na wprost możliwa będzie pasem do skrętu w prawo na parking oraz powierzchnią wyłączoną z ruchu - tłumaczy Patryk Rosiński, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni / Materiały prasowe

Zwężenie, ograniczenie prędkości do 30 km/h i większe zatory niż zwykle - na to muszą być gotowi kierowcy jadący w stronę Zaspy i Przymorza przez najbliższy tydzień.