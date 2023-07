Obie nitki tunelu pod Martwą Wisłą będą zamknięte w nocy z soboty na niedzielę. Odcinek, który jest częścią trasy łączącej gdańskie lotnisko z portem morskim przejdzie przegląd i konserwację.

Tunel pod Martwą Wisłą / Adam Warżawa / PAP

Informacja o zamknięciu będzie wyświetlona na tablicach zmiennej treści. Kierowcy na czas zamknięcia tunelu będą mogli skorzystać z objazdu ulicami: Marynarki Polskiej, Jana z Kolna, Wały Jagiellońskie, Podwale Przedmiejskie i Elbląską.

"W nocy z soboty na niedzielę, od godz. 22.00 do godz. 6.00, zamknięte będą obie nitki tunelu pod Martwą Wisłą" - poinformowała rzeczniczka prasowa Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Magdalena Kiljan.

Zakres prac konserwacyjnych obejmie mycie drzwi przejść poprzecznych, punktów SOS, czujników, kamer wjazdowych i przejazdowych, przegląd przepompowni tunelowych, naprawę oświetlenia wjazdowego i przejazdowego oraz czyszczenie oświetlenia ewakuacyjnego.

Tunel pod Martwą Wisłą jest częścią Trasy Słowackiego, łączącej gdańskie lotnisko z portem morskim. Pozwala na pokierowanie ruchem ciężarówek tak, by omijały one ścisłe centrum Gdańska. Obiekt oddano do użytku w kwietniu 2016 roku. Ma 1,4 km długości.