Specjalną akcję rekrutacyjną, skierowaną do uchodźców z Ukrainy, prowadzą Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Miejska spółka szuka w sumie 30 kierowców - narodowość nie ma znaczenia, ale promocja akcji skierowana jest właśnie do uchodźców. Do spotu promocyjnego zaproszono ich rodaków - Ukraińców, którzy prowadzili gdańskie pojazdy, jeszcze przed wybuchem wojny.

Wideo youtube Twarzą rekrutacji GAiT są Dymitr Grzebieniowski oraz Oksana i Andrii Horaichuk, którzy do załogi GAiT dołączyli kilka lat temu. "Ludzie z Ukrainy świetnie się odnajdują" To są motorniczowie, małżeństwo motorniczych z Ukrainy i kierowca również z Ukrainy - 3 osoby. Pracują już od wielu lat u nas, wiedzą z jaką pracą mają do czynienia, jakie są ich codzienne obowiązki, czy ją lubią, czy jest to miejsce godne polecenia. Chcemy pokazać, że w naszej spółce pracują już ludzie z Ukrainy i świetnie się odnajdują. To zaproszenie powoduje, że być może nie pojawiają się pewne wątpliwości czy znaki zapytania, czy na pewno ja, obywatel Ukrainy, odnajdę się tutaj, w poważnej materii polskiej komunikacji miejskiej. Pokazujemy, że jak najbardziej - powiedziała reporterowi RMF FM, Kubie Kałudze, Anna Dobrowolska, rzecznik Gdańskich Autobusów i Tramwajów. Jak podkreśla prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów Maciej Lisicki, "nasi goście zaczynają już układać swoje życie na nowo, m.in. tu w Gdańsku". Cytat Jako, że oferujemy stałą, a nie sezonową, pracę, zależy nam by decyzja o podjęciu współpracy z nami była decyzją przemyślaną. A na tą składa się przecież wiele aspektów i życiowych decyzji, co wymaga czasu - dodaje prezes GAiT. Nie masz prawa jazdy? Możesz je zdobyć Prezes zaznacza, że w rekrutacji mogą wziąć udział zarówno osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, jak i dopiero zamierzający zdać egzamin na prawo jazdy. Niezbędne uprawnienia można bowiem zdobyć na przygotowanych przez nas bezpłatnych kursach - zaznacza prezes GAiT. Na stronie internetowej Gdańskich Autobusów i Tramwajów uruchomiona została specjalna podstrona Pracuj z nami / Працюйте з нами, na której znajdują się wszystkie niezbędne informacje w języku ukraińskim dla osób zainteresowanych pracą za sterami pojazdów GAiT. Dystrybuowane będą także ulotki informacyjne w języku ukraińskim, a na przystankach pojawią się plakaty. Zobacz również: ​W Gdańsku powstała pierwsza "antyzatoka". O co chodzi?

Gdańsk kupi autobusy elektryczne. Ogłoszono przetarg

​Kierowcy w Gdańsku będą mieli nowe stroje. Błękitne koszule i granatowe dodatki

Gdańsk: ​Znajdź swój autobus lub tramwaj. To jedna z funkcji mapy interaktywnej Opracowanie: Paweł Kmiecik