Już jutro przed południem kierowcy będą mogli jeździć w obu kierunkach rozbudowanym odcinkiem ul. Budowlanych w Gdańsku. Z nowej infrastruktury skorzystają też piesi i rowerzyści.

Poszerzony odcinek ul. Budowlanych / UM Gdańsk / Materiały prasowe

Ul. Budowlanych to ważna droga dla wszystkich, którzy przyjeżdżają do Gdańska z okolicznych miejscowości, takich jak Rębiechowo, Banino, Przodkowo czy Żukowo.

Remont miał zakończyć się we wrześniu, ale pojawiły się opóźnienia. Ulica Budowlanych została rozbudowana na odcinku od ul. Nowatorów do przystanku PKM Matarnia. Drogę poszerzono na odcinku liczącym ok. 1,5 km. W kierunku Matarni kierowcy będą poruszać się po jednym pasie, natomiast w kierunku Banina udostępnione zostaną dwa pasy jezdni.

Powstał też chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego, na który bardzo długo czekali mieszkańcy okolicznych dzielnic i właściciele ogródków działkowych. Ulica zyskała nowe oświetlenie, sygnalizację świetlną oraz kanalizację deszczową.

Rozbudowana ul. Budowlanych / UM Gdańsk / Materiały prasowe

Koszt prac na ul. Budowlanych to ok. 32 mln zł.

Mimo zakończenia prac, autobusy do 8 stycznia będą jeździły jak dotychczas - objazdem przez obwodnicę Trójmiasta. Potrzeba czasu, żeby zmienić rozkłady jazdy - przyznaje w rozmowie z RMF FM Dagmara Szajda, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Jak informuje DRMG, zlikwidowane zostanie jutro też zwężenie nad obwodnicą Trójmiasta, które ułatwiało kierowcom autobusów włączanie się do ruchu na węźle Gdańsk-Matarnia.