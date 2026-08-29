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Gdańsk: Kobieta postrzelona z wiatrówki na Żabiance

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 sierpnia (17:58)

Do zdarzenia doszło w piątek przed północą w gdańskiej dzielnicy Żabianka. Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala, a sytuację starają się wyjaśnić policjanci.

Gdańsk: Kobieta postrzelona z wiatrówki na Żabiance
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

W piątek, przed północą, policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu, do którego doszło przy ul. Subisława w Gdańsku. 39-letnia kobieta prawdopodobnie została zraniona śrutem z wiatrówki.

Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który po wstępnym przebadaniu kobiety zdecydował o przewiezieniu jej do szpitala. Co najważniejsze, jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo – dowiedział się dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki, którzy wykonali niezbędne czynności i zabezpieczyli ślady.

Policjanci prowadzą postępowanie w kierunku spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

Informację o wydarzeniach w Gdańsku otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.


Źródło: RMF FM
Tagi: Gdańsk
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