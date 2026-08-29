Gdańsk: Kobieta postrzelona z wiatrówki na Żabiance

RMF24

Do zdarzenia doszło w piątek przed północą w gdańskiej dzielnicy Żabianka. Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala, a sytuację starają się wyjaśnić policjanci.

W piątek, przed północą, policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu, do którego doszło przy ul. Subisława w Gdańsku. 39-letnia kobieta prawdopodobnie została zraniona śrutem z wiatrówki.

Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który po wstępnym przebadaniu kobiety zdecydował o przewiezieniu jej do szpitala. Co najważniejsze, jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo – dowiedział się dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki, którzy wykonali niezbędne czynności i zabezpieczyli ślady.

Policjanci prowadzą postępowanie w kierunku spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

Informację o wydarzeniach w Gdańsku otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.