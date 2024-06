Od 14 do 16 czerwca 2024 r. Gdańsk znów będzie gospodarzem jednych z najatrakcyjniejszych zawodów triathlonowych w Europie – LOTTO Challenge Gdańsk powered by PGE. Zarówno zawodowcy, jak i uprawiający triathlon amatorsko będą mieli okazję, by zmierzyć się z własnymi słabościami i trasą tradycyjnie ze startem i metą na plaży w Gdańsku-Brzeźnie.

Wskocz do morza i bądź pierwszy na molo

Zawody w Gdańsku od pierwszej edycji w 2021 r. są doskonale oceniane zarówno przez zawodników, jak i kibiców. Atutem imprezy jest właśnie niezwykle malownicza trasa.

Triathlonistki i triathloniści rozpoczną zmagania od wyścigu pływackiego w Bałtyku, wokół mola w Brzeźnie, a następnie będą ścigać się na niedostępnej na co dzień dla kolarzy i kolarek trasie w tunelu pod Martwą Wisłą oraz obok imponującego stadionu piłkarskiego Polsat Plus Arena Gdańsk. Ostatni etap biegowy prowadzi ścieżkami znajdującego się tuż obok plaży Parku Reagana, z zapierającym dech w piersiach finiszem na gdańskim molo.

Przed rokiem po raz pierwszy Polak wygrał LOTTO Challenge Gdańsk! Najszybszym wśród zawodników PRO został Kacper Stępniak, który w tym roku również ma pojawić się na starcie.

W tym roku po raz pierwszy w historii przekroczyliśmy próg tysiąca uczestników i uczestniczek. To najlepsze potwierdzenie, że dbałość o najwyższe standardy organizacji zawodów i zapewnienie przyjaznej, rodzinnej atmosfery podczas imprezy przynosi efekty - mówi dyrektor LOTTO Challenge Gdańsk powered by PGE, Adam Greczyło.

W tej gdańskiej imprezie chętnie uczestniczą nie tylko profesjonaliści, ale też aktorki i aktorzy, dziennikarki i dziennikarze czy sportowcy kojarzeni z innymi dyscyplinami sportowymi. W tym roku na starcie zobaczymy m.in.: byłych lekkoatletów - halowego mistrza świata w 7-boju Sebastiana Chmarę, Marka Plawgo, wciąż aktualnego rekordzistę Polski w biegu na 400 m przez płotki, ale też trenera multimedalowej sztafety 4x400 metrów Aleksandra Matusińskiego.

Biegając - można pomagać

W tym roku po raz kolejny gdańskim zawodom triathlonowym towarzyszyć będzie rekreacyjny, 5-kilometrowy bieg charytatywny Challenge Women by Brooks. Oprócz popularyzacji aktywnego spędzania wolnego czasu wśród kobiet ma on na celu także wsparcie Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku, któremu organizatorzy przekażą całość opłat startowych.

Ambasadorem i ambasadorką biegu są słynny trener i twórca sukcesów żeńskiej sztafety 4×400 metrów Aleksander Matusiński oraz jedna z jego najbardziej utytułowanych zawodniczek, mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej 4×400 metrów oraz wicemistrzyni olimpijska i świata w sztafecie 4×400 metrów Małgorzata Hołub-Kowalik.

Trener Aleksander Matusiński wspólnie z Małgorzatą Hołub-Kowalik poprowadzą rozgrzewkę, a po niej zawodniczka pobiegnie w rekreacyjnym tempie dystans 5 km biegu Challenge Women by Brooks wyznaczonymi ścieżkami położonego tuż przy plaży gdańskiego Parku Reagana. Partnerem tytularnym biegu jest waśnie marka Brooks, której przewodnim hasłem jest Run Happy, czyli Biegaj Szczęśliwy. Tym szczęściem każdy startujący w Challenge Women by Brooks będzie mógł się podzielić z podopiecznymi Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Tam właśnie w całości trafią wpływy z opłat startowych. Wolontariuszki hospicjum będzie można spotkać w Brzeźnie podczas całego Challenge Gdańsk od piątku do niedzieli.

Każdy znajdzie coś dla siebie

LOTTO Challenge Gdańsk powered by PGE rozpocznie się już w piątek, 14 czerwca zawodami Trefl Aquathlon Gdańsk, w których dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat rywalizować będą na dystansach pływackich i biegowych dostosowanych do swojego wieku.

W weekend od godziny 8 zaplanowano rywalizację na trzech dystansach. W sobotę, 16 czerwca zawodnicy i zawodniczki mogli wybierać pomiędzy sprintem (0,75 km pływania/20 km jazdy rowerem/5 km biegu), a dystansem olimpijskim (1,5 km/40 km/10 km). Z kolei w niedzielę odbędą się zawody na dystansie średnim, zwanym "połówką", ponieważ rywalizacja odbywa się na połowie długości pełnego dystansu (3,8 km pływania, 180 km jazdy rowerem i bieg maratoński). Na obu dłuższych trasach rywalizować będą także trzyosobowe sztafety, w których każdy zawodnik i zawodniczka startować będą w jednej z triathlonowych dyscyplin.

Nasze zawody to jedno z najważniejszych wydarzeń w triathlonowym kalendarzu. Potwierdzeniem tego są liczne wyróżnienia, które dostajemy. W całym cyklu Challenge Family nasza impreza została w 2021 r. nagrodzona tytułem Race of The Year, a w 2022 za najlepszą uznano naszą strefę finiszera. W ubiegłym roku zostaliśmy za to nominowani do nagród Challenge Family Awards aż w 7 kategoriach - najlepsza trasa pływacka, najlepsza miejscówka, najlepsza strefa mety, najlepsza strefa finiszera, najbardziej ekologiczna impreza, impreza roku oraz najlepsi kibice - dodaje Adam Greczyło.

/ Materiały prasowe

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie www.challenge-poland.com oraz na www.facebook.com/challengegdansk.